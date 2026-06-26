Grupo E: Curazao 0 Costa de Marfil 2, Ecuador 2 Alemania 1. Grupo F: Túnez 1 Países Bajos 3, Japón 1 Suecia 1. Grupo D: Turquía 3 Estados Unidos 2, Paraguay 0 Australia 0. Hoy, Grupo I: Noruega vs Francia, Senegal vs Irak. Grupo H: Cabo Verde vs Arabia Saudita, Uruguay vs España. Grupo G: Nueva Zelanda vs Bélgica, Egipto vs Irán.

¿Maestro, contra quién jugamos hoy? Pregunta que le hizo Garrincha a su entrenador Aymoré Moreira minutos antes de comenzar la final del Mundial de Chile en 1962 en la que Brasil se impuso a Checoslovaquia 3-1, siendo nombrado Garrincha como el Mejor Jugador de ese Mundial. Manuel Francisco dos Santos, conocido como Garrincha por su parecido a un pájaro veloz, feo y ordinario, autóctono de la fauna brasileña.

Nació con una pierna menor que la otra y ambas torcidas en forma de x. Desde niño conoció la pobreza y muy pocos entrenadores de Pau Grande, municipio de Río de Janeiro, creyeron que llegaría a ser jugador profesional por su deformación corporal.

Garrincha supo convertir sus defectos en su principal virtud. Ha sido para muchos analistas el mejor regateador de la historia del fútbol. Desbordaba defensores con facilidad asombrosa, en parte gracias a la irregularidad de sus piernas, por eso le llamaron ‘el ángel de las piernas torcidas’.

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Otros que avanzan, otros que se van

Definidos los grupos E, F y D que deja clasificados a Alemania, Costa de Marfil, Ecuador (como uno de los mejores ocho terceros lugares), Japón, Países Bajos, Suecia (como uno de los mejores terceros), Estados Unidos, Australia y Paraguay (como uno de los mejores terceros). Eliminados Túnez, Turquía y Curazao. Gracias por participar.

Pochettino

Estados Unidos clasificó como ganador de su grupo. Mucho ha tenido que ver su técnico, el argentino Mauricio Pochettino, quien admitió recientemente que al asumir el cargo encontró una selección carente de compromiso, con jugadores poco identificados con el proyecto de selección nacional.

Pochettino ha construido un grupo sólido que ejecuta partidos serios, muchas veces correctos con disciplina táctica y orden colectivo, con un par de atacantes como Christian Pulisic y Folarin Balogun que siempre van de frente. Más allá, hay poco, muy poco, y ahí es que entra el trabajo realizado por el entrenador, labor muchas veces marginada por los que nos encargamos de hacer las crónicas y análisis de los partidos, en donde solemos enfocarnos solo en el desempeño de los protagonistas en el terreno, obviando el arduo trabajo previo de oficinas, centro de entrenamientos y desde el banquillo que llevan a cabo los arquitectos de planteamientos e ideas que los jugadores materializan durante los noventa minutos.

Chapeau para Pochettino por asumir el desafío de ser seleccionador reparador de desatinos y autor de un fútbol, que aunque no enamora, es capaz de despertar la ilusión de muchos estadounidenses activos y pasivos que dicen amar el ‘soccer’.

Messi en la izquierda y Cristiano en la derecha

Recientemente, una investigación llamada “Political Identity Beyond Politics: The Messi-Ronaldo Preference Across 26 Countries”. El estudio encuestador analizó cómo las posturas ideológicas configuran tendencias culturales que van más allá del deporte.

No fue un simple trabajo de campo para arrojar conclusiones nada vinculantes. Fue por medio de una masiva participación de 10.661 entrevistados de 26 países, en donde se determinó que aquellos que se identifican con las ideas de izquierda y progresistas siente una evidente simpatía por Lionel Messi, relacionándolos así con una mentalidad más analítica que otros.

Los encuestados que se identificaron como conservadores de derecha están asociados más a Cristiano Ronaldo, vinculando esta simpatía con rasgos de carácter autoritario o niveles más elevados de autoestima.

Las divisiones sociopolíticas también forman parte del deporte de alta competencia, porque las superestrellas son contribuyentes de altos aportes fiscales para los estados y tienen derecho a expresar sus litorales ideológicos como cualquier ciudadano común.

Si queda alguna duda, preguntarle a Mbappé o Lamine Yamal, quienes han estado en el ojo del huracán mediático solo por decir lo que piensan sobre ciertos temas políticos.