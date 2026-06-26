La jornada del 25 de junio en las Grandes Ligas tuvo como gran protagonista al dominicano Junior Caminero, quien protagonizó una actuación histórica al conectar tres cuadrangulares, impulsar seis carreras y guiar la victoria de los Rays de Tampa Bay 13-2 sobre los Reales de Kansas City.

Caminero abrió el marcador con un jonrón de dos carreras en la primera entrada, volvió a desaparecer la pelota con un batazo solitario en el quinto episodio y completó la faena con un cuadrangular de tres carreras en el octavo. El infielder elevó a 19 su total de vuelacercas en la temporada e igualó el récord de la franquicia para un partido de tres jonrones.

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Entre los demás resultados de la jornada, los Filis derrotaron 10-5 a los Nacionales, los Cachorros superaron 4-3 a los Mets, los Piratas vencieron 5-1 a los Marineros y los Rangers dejaron en el terreno 6-5 a los Azulejos. Además, los Astros derrotaron 2-1 a los Tigres y los Athletics superaron 9-6 a los Gigantes.

Los Medias Rojas vencieron 6-3 a los Yankees, mientras que los Rays evitaron perder la serie al dividir los cuatro partidos disputados frente a Kansas City, impulsados por una de las mejores actuaciones ofensivas de la carrera del antesalista dominicano.

Resultados de la jornada

Rays 13-2 Royals

Pirates 5-1 Mariners

Athletics 9-6 Giants

Astros 2-1 Tigers

Phillies 10-5 Nationals

Rangers 6-5 Blue Jays

Cubs 4-3 Mets

Red Sox 6-3 Yankees

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más