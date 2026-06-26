Escribo esto desde una azotea soleada en el centro de Filadelfia, una ciudad mucho más encantadora de lo que nadie me había dicho. Así que tal vez sea parcial, pero hasta ahora este ha sido un Mundial inesperadamente bueno. En parte se debe a la profusión de goles, sin igual desde la década de 1950, y en parte a la profusión de países menos conocidos y considerados no favoritos, cada uno con su propia historia de Cenicienta, algunos de los cuales están teniendo actuaciones sorprendentemente buenas. Pero el mayor activo del torneo podría ser, contra toda expectativa, EEUU. Antes del torneo se hablaba más de las fallas del anfitrión principal — los precios de las entradas al estilo estadounidense, la policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la política oficial del gobierno de mostrarse hostil al resto del mundo — que de las cualidades que hacen de EEUU, en cierto modo, el anfitrión ideal de un Mundial.

En primer lugar, contrariamente a la percepción arrogante del extranjero, EEUU cuenta con muchos amantes del fútbol, sin duda más que anfitriones anteriores como Catar, Rusia, Japón, Francia en 1998 o, de hecho, el propio EEUU en 1994. Una buena parte del país ha adoptado este deporte extranjero con su cultura ajena. Los aficionados estadounidenses realizaron una marcha al estilo europeo para asistir a su primer partido contra Paraguay en Los Ángeles. Y el partido atrajo a 27.5 millones de televidentes, la mayor audiencia para un partido de fútbol en la historia del país. Además, la selección de EEUU es bastante buena.

Pero el principal activo del país como anfitrión es precisamente el tema que lo ha estado dividiendo durante la última década: la inmigración. Casi todos los equipos del Mundial tienen una diáspora aquí. El primer partido al que asistí fue el Brasil-Haití en Filadelfia. Había habido mucha indignación, con razón, porque EEUU les había negado visas a los aficionados haitianos. Sin embargo, había miles de haitianos en el estadio, cantando sus canciones durante la derrota de su equipo por 3-0, y después, en el estacionamiento, mientras los brasileños hacían fila para el metro, bailaban al ritmo de la música. La Copa del Mundo es un carnaval de naciones, y la gente realmente quiere que los aficionados del equipo contrario estén presentes.

Al día siguiente, vi el Costa de Marfil-Alemania en una pantalla gigante en la zona gratuita para aficionados de la ciudad, en Fairmount Park. La gente, con camisetas de muchos países, estaba recostada en el césped, en su mayoría apoyando a Costa de Marfil, porque en los Mundiales suele apoyarse al menos favorito. Cuando el partido se detenía por los cortes publicitarios — lo que a la FIFA le gusta llamar "pausas de hidratación" — todos en el césped brindaban al unísono.

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Además, ha habido la alegría de los estadounidenses al conocer a extranjeros y darse cuenta de que les caen bien. Curiosamente, esto recuerda al Mundial de Rusia de 2018. En ciudades como Nizhni Nóvgorod o Samara, que apenas habían visto a un extranjero antes, era como si hubieran aterrizado ovnis y hubieran descargado extraterrestres inesperadamente amigables. Había habido pocos momentos en la historia en los que los rusos comunes y corrientes se hubieran encontrado con el mundo, y en el Mundial la gente bailaba junta en las calles. En Rusia, al igual que en EEUU, esto no encajaba con la visión presidencial del mundo.

La inesperada ausencia casi total de Donald Trump en este torneo hasta ahora ha ayudado a mantener un ambiente alegre. Me han encantado las escenas de policías estadounidenses bailando en la calle con caboverdianos, liderando un cántico con los aficionados egipcios y recibiendo aplausos de los escoceses por su virtuosismo haciendo malabares con el balón. Los escoceses son, hasta ahora, los campeones indiscutibles entre los aficionados del torneo; el Boston Globe publicó un agradecimiento a página completa que decía: "Nunca olvidaremos la alegría que le trajeron a nuestra ciudad".

Una aficionada escocesa publicó su propio vídeo en Instagram, en el que básicamente decía que esperaba encontrarse con agentes de "ICE", pero se topó con gente "nice" (amable). "El EEUU que estamos viviendo en este momento", reflexionó, "es el EEUU que nos prometieron cuando crecíamos. Sinceramente, he recuperado la fe en el país". Así decimos todos los que pasamos nuestra juventud pateando una pelota contra la puerta de un garaje en una calle que lleva el nombre del presidente Kennedy.

Idealmente, el Mundial es lo opuesto a las guerras culturales de EEUU: una celebración alegre de la cultura nacional de todos, construida en torno a una competencia que casi todos entienden que en realidad no importa. Los Mundiales no cambian el mundo. Todo volverá a la normalidad la mañana después de la final. Pero el torneo le permite a la gente vivir en una realidad alternativa durante un mes, y nos muestra un mundo mejor que aquel en el que vivimos.

Simon Kuper. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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