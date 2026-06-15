Suecia dejó una de las actuaciones más notables de la primera jornada del Mundial 2026 al derrotar con autoridad 5-1 a Túnez en el Estadio Monterrey. El conjunto escandinavo fue superior durante gran parte del compromiso y aprovechó su contundencia ofensiva para sumar tres puntos importantes en el Grupo F.

El equipo sueco tomó el control desde el inicio y encontró recompensa apenas a los ocho minutos, cuando Yasin Ayari aprovechó un rechazo de la defensa tunecina y conectó un potente disparo desde fuera del área para abrir el marcador. A partir de ese momento, Suecia dominó la posesión y mantuvo la presión sobre el arco rival.

Isak amplió la ventaja antes del descanso

Los dirigidos por Suecia continuaron generando peligro y ampliaron la diferencia a la media hora de juego. Alexander Isak desbordó por la banda izquierda, dejó atrás a un defensor con un recorte y definió con precisión para colocar el 2-0, reflejando el dominio escandinavo sobre el terreno de juego.

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Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con esa ventaja, Túnez encontró una reacción inesperada. Omar Rekik ganó por alto dentro del área y conectó un cabezazo que venció al guardameta sueco para descontar y enviar el partido al descanso con un 2-1 que mantenía vivas las esperanzas africanas.

Gyökeres lideró la sentencia en el complemento

La ilusión tunecina duró poco. En la segunda mitad, un error defensivo permitió que Viktor Gyökeres recuperara el balón, ingresara al área y definiera con potencia para devolver la tranquilidad a Suecia con el tercer tanto de la noche.

El conjunto europeo continuó dominando el encuentro y encontró el cuarto gol por intermedio de Mattias Svanberg, cuya anotación fue validada tras una revisión del VAR. Ya en los minutos finales, Ayari volvió a aparecer con otro disparo de larga distancia para firmar su doblete y establecer el definitivo 5-1.

Suecia se coloca como protagonista del Grupo F

Más allá del marcador, Suecia mostró una imagen sólida en defensa y una gran capacidad para aprovechar los errores rivales, exhibiendo un ataque efectivo liderado por Isak y Gyökeres. La amplitud del resultado también le otorga una diferencia de goles favorable en la pelea por la clasificación.

Para Túnez, el debut deja muchas dudas de cara a los próximos compromisos del torneo. Aunque logró descontar antes del descanso, nunca pudo sostener el ritmo impuesto por su rival y terminó cediendo una goleada que lo obliga a reaccionar en la siguiente jornada si quiere mantenerse con opciones de avanzar.

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