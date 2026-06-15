Suecia comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse con autoridad 5-1 sobre Túnez en el Estadio Monterrey, resultado que le permite sumar sus primeros tres puntos y colocarse entre los protagonistas del Grupo F.

El conjunto escandinavo abrió el marcador gracias a Yasin Ayari, quien aprovechó un rechace defensivo para marcar desde fuera del área. Poco después, Alexander Isak amplió la ventaja con una gran acción individual, aunque antes del descanso Omar Rekik descontó de cabeza para mantener con vida a los tunecinos.

En la segunda mitad, Suecia volvió a imponer condiciones y aprovechó un error en la salida de su rival para que Viktor Gyökeres anotara el 3-1. Más adelante, Mattias Svanberg vio validado su tanto tras la revisión del VAR y Ayari completó su doblete con un potente disparo desde los linderos del área para sellar el definitivo 5-1.

La selección sueca mostró solidez en todas sus líneas y una notable efectividad ofensiva, dominando gran parte del encuentro frente a un combinado tunecino que intentó reaccionar, pero nunca logró contener el ritmo impuesto por su adversario.

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Con este triunfo, Suecia inicia con fuerza su camino en el Mundial 2026 y toma impulso en un Grupo F que también dejó el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, un panorama que favorece a los suecos de cara a la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más