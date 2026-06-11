La Copa Mundial de la FIFA 2026 levanta oficialmente el telón este jueves con el esperado enfrentamiento entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que vuelve a hacer historia al convertirse en el primero en albergar tres partidos inaugurales de un Mundial.

El conjunto mexicano buscará aprovechar el apoyo de su afición para iniciar con una victoria su camino en el Grupo A y confirmar su candidatura para avanzar a la siguiente ronda, mientras que Sudáfrica intentará sorprender en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

El partido

Gol de México | 8:36 del primer tiempo | Julián Quiñones adelanta a la selección mexicana con la primera anotación del Mundial 2026 y pone el 1-0 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Tarjeta amarilla para Sudáfrica | 16:00 del primer tiempo | El mediocampista Teboho Mokoena se convierte en el primer jugador sudafricano amonestado del encuentro tras recibir la cartulina amarilla en el duelo frente a México.

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Tarjeta amarilla para México | 22:43 del primer tiempo | Brian Gutiérrez ve la primera amonestación para el conjunto mexicano y se convierte en el primer futbolista del Tri en recibir tarjeta amarilla durante el partido inaugural del Mundial 2026.

El árbitro añadió cuatro minutos de reposición | Antes de decretar el final de la primera mitad, el cuerpo arbitral otorgó cuatro minutos adicionales. Durante ese lapso, México conservó el control del juego y logró mantener intacta su ventaja de un gol sobre el conjunto sudafricano.

Descanso en el Estadio Azteca | México toma ventaja mínima | Finalizan los primeros 45 minutos del partido inaugural del Mundial 2026 con victoria parcial de México por 1-0 sobre Sudáfrica. El único tanto del encuentro llegó temprano, cuando Julián Quiñones aprovechó una oportunidad para abrir el marcador al minuto 8.

Descanso

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más