Luis Díaz fue determinante para la selección colombiana al marcar un gol y asistir en otro durante la victoria 3-1 sobre Uzbekistán en el estreno de la Tricolor en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Daniel Muñoz y Jáminton Campaz completaron la cuenta para asegurar los primeros tres puntos del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo en el Grupo K.

Colombia rompió el cerrojo uzbeko antes del descanso

El combinado cafetero tomó la iniciativa desde el pitazo inicial y monopolizó la posesión del balón frente a una selección uzbeka replegada en su campo. La primera gran ocasión llegó a los 32 minutos, cuando Luis Díaz estrelló un potente remate en el poste tras una asistencia de Jhon Arias.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 40. Luis Díaz filtró un pase preciso para Daniel Muñoz, quien apareció por sorpresa dentro del área y definió con calidad para abrir el marcador. Con la ventaja mínima, Colombia se marchó al descanso después de controlar el ritmo del compromiso y limitar las aproximaciones de su rival.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Luis Díaz respondió tras el empate de Uzbekistán

El inicio del complemento mantuvo el dominio colombiano, aunque Uzbekistán aprovechó prácticamente su primera llegada clara para igualar las acciones. Al minuto 60, Abbosbek Fayzullev estuvo atento a un rebote en el área y empujó el balón al fondo de la red para establecer el 1-1.

La reacción de la Tricolor no tardó en llegar. Cinco minutos después, Gustavo Puerta recuperó un balón en el mediocampo y encabezó un rápido contragolpe antes de asistir a Luis Díaz, quien definió con serenidad para devolverle la ventaja a Colombia y encaminar el triunfo en el Estadio Azteca.

Campaz sentenció el partido y Colombia comienza con autoridad

Con la ventaja a su favor, el conjunto sudamericano administró el balón y neutralizó los intentos ofensivos de Uzbekistán, que buscó el empate en los minutos finales dejando espacios en defensa.

Ya en tiempo de reposición, Juan Camilo “Cucho” Hernández ganó una pelota por la banda y envió un centro preciso al segundo palo, donde apareció Jáminton Campaz para firmar el definitivo 3-1. Con este resultado, Colombia inicia con autoridad su participación en el Mundial 2026 y se coloca entre los líderes del Grupo K, mientras que Uzbekistán deberá recuperarse en su próximo compromiso para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más