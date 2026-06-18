La selección de Colombia comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca, en un encuentro en el que Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz fueron los encargados de marcar los goles del conjunto sudamericano.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo dominó gran parte del compromiso y encontró la apertura del marcador al minuto 40 gracias a una brillante definición de Daniel Muñoz, quien aprovechó una precisa asistencia de Luis Díaz para vencer al guardameta rival antes del descanso.

En la segunda mitad, Uzbekistán sorprendió con el empate al minuto 60 por intermedio de Abbosbek Fayzullev, que capitalizó un rebote dentro del área para poner el 1-1 y darle emoción al partido.

Sin embargo, la reacción colombiana fue inmediata. Apenas cinco minutos después, Gustavo Puerta recuperó un balón en el mediocampo, condujo el contragolpe y habilitó a Luis Díaz, quien definió con categoría para devolverle la ventaja a la Tricolor.

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Cuando el encuentro llegaba a su fin y Uzbekistán buscaba desesperadamente la igualdad, Jáminton Campaz apareció en el tiempo añadido para empujar un centro de Juan Camilo “Cucho” Hernández y sellar el definitivo 3-1, resultado que coloca a Colombia como líder provisional del Grupo K tras su debut mundialista.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más