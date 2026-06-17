Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las máximas figuras del fútbol mundial al conducir a Argentina a una contundente victoria 3-0 sobre Argelia en su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El capitán albiceleste firmó los tres goles del encuentro y guio al vigente campeón del mundo a sumar sus primeros tres puntos en el Grupo J.

Messi marcó el camino en un inicio lleno de emociones

El compromiso comenzó con intensidad y tuvo dos goles anulados en los primeros minutos. Primero, Messi vio invalidado un tanto por posición adelantada y, poco después, Argelia también sufrió la anulación de una anotación por fuera de juego tras la revisión del VAR.

La paridad se rompió al minuto 16 cuando Rodrigo De Paul filtró un pase magistral para Messi, quien encaró a la defensa rival y sacó un zurdazo imparable que venció al arquero Luca Zidane para colocar el 1-0. A partir de ese momento, Argentina tomó el control del encuentro y manejó el ritmo del partido con autoridad.

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La Albiceleste liquidó el partido en el complemento

En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni mantuvo la presión y encontró el segundo gol al minuto 59. Alexis Mac Allister probó desde media distancia, Zidane dio rebote y Messi apareció en el lugar indicado para empujar el balón al fondo de la red y ampliar la ventaja.

El espectáculo del capitán argentino no terminó ahí. A los 75 minutos volvió a hacerse presente con un potente disparo de zurda desde la frontal del área que se coló junto al poste para completar su triplete y sentenciar definitivamente el encuentro.

Argentina comienza con paso firme la defensa del título

Messi abandonó el terreno de juego a los 79 minutos en medio de una ovación tras una actuación estelar que confirmó su vigencia a los 38 años. Con el triunfo, Argentina inicia con autoridad la defensa de su corona mundial y se coloca entre los líderes del Grupo J.

Por su parte, Argelia dejó algunos destellos en el inicio del compromiso, pero no logró sostener el ritmo frente a una selección argentina que encontró en su capitán la inspiración necesaria para firmar una goleada convincente en su debut en el Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más