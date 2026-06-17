Austria inició con victoria su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 3-1 sobre Jordania en un partido disputado en Santa Clara, resultado que le permite igualar en puntos a Argentina en la cima del Grupo J.

El conjunto europeo abrió el marcador a los 20 minutos gracias a un espectacular disparo de Romano Schmid desde fuera del área. Sin embargo, Jordania reaccionó al comienzo de la segunda mitad y encontró el empate con un gran gol de Ali Alowan.

Cuando el encuentro parecía encaminado a un cierre igualado, un desafortunado autogol de Yazan Al-Arab al minuto 76 volvió a poner en ventaja a Austria tras un tiro de esquina ejecutado por Marcel Sabitzer.

En los minutos finales, el árbitro señaló un penal a favor de los austríacos tras revisar una mano en el VAR, y el experimentado Marko Arnautovic se encargó de convertirlo para sellar el definitivo 3-1.

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Con este triunfo, Austria suma sus primeros tres puntos y comparte el liderato del Grupo J con Argentina, que goleó 3-0 a Argelia, mientras que Jordania queda obligada a reaccionar en su próximo compromiso para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más