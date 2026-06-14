La selección de Japón protagonizó una de las reacciones más destacadas de la jornada al igualar 2-2 frente a Países Bajos en un partido cambiante y emocionante disputado en Dallas, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026. Los asiáticos supieron responder cada vez que estuvieron en desventaja y terminaron celebrando un punto que sabe a victoria, mientras que los neerlandeses dejaron escapar una ventaja en dos ocasiones.

Un primer tiempo con dominio neerlandés, pero sin goles

El conjunto dirigido por Ronald Koeman asumió el control de la posesión desde el inicio y generó las mejores oportunidades de la primera mitad. Donyell Malen fue el jugador más peligroso para la “Oranje”, obligando al guardameta Zion Suzuki a intervenir con seguridad para mantener el empate.

Japón apostó por un planteamiento ordenado y buscó hacer daño al contragolpe. Aunque Daichi Maeda y Kaoru Nakamura lograron inquietar en algunas aproximaciones, la falta de precisión en los metros finales impidió que el marcador se moviera antes del descanso, al que ambos equipos llegaron con igualdad sin goles.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Van Dijk y Summerville parecían encaminar el triunfo europeo

El inicio del complemento cambió rápidamente el desarrollo del encuentro. Apenas a los 50 minutos, Virgil van Dijkapareció en el área para conectar un cabezazo que abrió el marcador y dio ventaja a Países Bajos tras una jugada a balón parado.

La reacción japonesa no tardó en llegar. En el minuto 57, Kaoru Nakamura encontró espacios y firmó el 1-1 para devolver la esperanza a su selección. Sin embargo, siete minutos más tarde, Crysencio Summerville sacó un potente disparo desde fuera del área que sorprendió a Suzuki y volvió a colocar por delante al combinado europeo con el 2-1.

Kamada apareció al final para sellar un empate con sabor a victoria

Cuando parecía que la “Oranje” se llevaría los tres puntos, Japón insistió hasta el último instante. En el minuto 89, un centro al área encontró el cabezazo de Kazunari Ogawa, cuyo remate terminó desviándose en Daichi Kamada antes de entrar en la portería neerlandesa, decretando el definitivo 2-2.

El empate premió la perseverancia del conjunto asiático, que nunca renunció al ataque pese a verse dos veces por debajo en el marcador. Para Países Bajos, el resultado deja sensaciones encontradas tras haber dominado buena parte del compromiso y no conseguir administrar la ventaja en los minutos decisivos.

Con el reparto de puntos, ambas selecciones inician su participación en el Mundial 2026 con una unidad y mantienen abiertas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, en un grupo que promete una intensa lucha por la clasificación.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más