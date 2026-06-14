Alemania firmó una victoria contundente por 7-1 ante Curazao en su compromiso del Mundial 2026, en un partido disputado en Houston donde el conjunto europeo mostró desde el arranque una superioridad clara en todas las líneas. El equipo que actualmente esta siendo dirigido por exfutbolista Julian Nagelsmann tomó el control del balón desde el primer minuto y generó múltiples ocasiones de peligro.

El dominio alemán se reflejó rápidamente en el marcador con una presión alta constante y llegadas por ambas bandas. Curazao intentó resistir con orden defensivo, pero la intensidad del rival y la velocidad en la circulación del balón hicieron que el equipo caraibeño se viera superado en varios tramos del primer tiempo.

Reacción de Curazao y respuesta inmediata alemana

Pese al control alemán, Curazao logró encontrar un momento de sorpresa en la primera mitad con un gol que momentáneamente ajustó el partido y generó incertidumbre en el estadio. Sin embargo, la reacción de Alemania fue inmediata y contundente, retomando el control total del juego.

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Antes del descanso, el conjunto alemán volvió a marcar diferencias con eficacia en el área y aprovechando tanto el juego aéreo como las transiciones rápidas. Un penal convertido por Kai Havertz en el tiempo añadido terminó de encaminar el encuentro antes de la segunda parte.

Exhibición total en la segunda mitad

En el complemento, Alemania no bajó el ritmo y continuó ampliando la ventaja con un fútbol ofensivo constante y mucha movilidad en ataque. Jamal Musiala, Deniz Undav y otros jugadores ofensivos participaron en una actuación colectiva donde el equipo generó peligro en prácticamente cada llegada.

Curazao, ya sin capacidad de respuesta, intentó resistir y buscar contragolpes aislados, pero la diferencia física y técnica se hizo cada vez más evidente. El conjunto europeo aprovechó cada espacio para seguir aumentando la goleada.

Alemania manda un mensaje en el Mundial 2026

Con este resultado, Alemania deja una fuerte impresión en su camino dentro del Mundial 2026, mostrando profundidad de plantilla, variantes ofensivas y una gran contundencia de cara al arco rival. El equipo de Nagelsmann se consolida como uno de los combinados más sólidos del torneo, al igual que el equipo de los Estados Unidos con su primera participación.

Curazao, por su parte, pese a la derrota, dejó algunos momentos de valentía ofensiva, pero no pudo sostener el ritmo de un rival que fue ampliamente superior durante los 90 minutos.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más