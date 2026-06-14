Alemania derrotó con claridad a Curazao en un partido correspondiente al Mundial 2026 disputado en Houston, en el que el conjunto europeo volvió a exhibir su enorme superioridad ofensiva y terminó imponiéndose con un marcador amplio de 7-1. El equipo dirigido por Julian Nagelsmann dominó desde el inicio y nunca perdió el control del encuentro.

El partido comenzó con dominio alemán y rápidamente llegó el primer gol tras una de sus múltiples llegadas al área rival. Aunque Curazao logró sorprender con un tanto que momentáneamente igualó el encuentro, la reacción de Alemania fue inmediata y contundente para volver a tomar la ventaja.

Antes del descanso, los alemanes ya habían puesto en marcha la delantera del duelo con eficacia en ataque, incluyendo un penal convertido por Kai Havertz en el tiempo añadido del primer tiempo. A partir de ahí, el conjunto europeo mantuvo el ritmo alto y fue ampliando la diferencia sin dar opciones a su rival.

En la segunda mitad, Alemania siguió generando ocasiones constantes y castigó cada espacio concedido por la defensa de Curazao. Jamal Musiala, Brown, Undav y nuevamente Havertz se sumaron a la goleada en un partido completamente controlado por el combinado alemán.

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Con este resultado, Alemania reafirma su candidatura en el torneo con una actuación sólida y una demostración de profundidad ofensiva, mientras que Curazao se despide dejando momentos de valentía, pero sin poder sostener el ritmo ante uno de los favoritos del campeonato.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más