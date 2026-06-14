La selección de Japón logró un valioso empate 2-2 frente a Países Bajos en su debut en el Mundial 2026, luego de remontar en dos ocasiones durante un intenso encuentro disputado en Dallas. Cuando parecía que el conjunto europeo se quedaría con los tres puntos, un tanto en los minutos finales permitió a los asiáticos firmar la igualdad y sumar una unidad en el arranque del Grupo F.

Tras una primera mitad sin goles y con pocas emociones, el marcador se abrió al inicio del complemento. Virgil van Dijkadelantó a los neerlandeses con un certero cabezazo a los 50 minutos, aprovechando una acción a balón parado para colocar el 1-0 y darle ventaja al equipo dirigido por Ronald Koeman.

La respuesta japonesa llegó poco después gracias a Keito Nakamura, quien encontró el empate al minuto 57 tras una buena acción ofensiva. Sin embargo, la alegría duró poco para los asiáticos, ya que Crysencio Summerville volvió a poner al frente a Países Bajos con un potente disparo desde fuera del área en el minuto 64.

Cuando el partido entraba en su recta final y los europeos parecían controlar el resultado, Japón volvió a reaccionar. En el minuto 89, un cabezazo de Kazunari Ogawa terminó desviándose en Daichi Kamada antes de ingresar al fondo de la red, acción que la FIFA acreditó al mediocampista japonés y que significó el definitivo 2-2.

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Con este resultado, ambas selecciones comienzan su participación en el Mundial 2026 sumando un punto en un partido que dejó mejores sensaciones para Japón, capaz de sobreponerse en dos ocasiones al marcador adverso. Países Bajos, por su parte, dejó escapar una victoria que parecía encaminada y ahora deberá buscar la recuperación en su siguiente compromiso de la fase de grupos.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más