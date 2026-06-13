fLa Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado con el enfrentamiento entre Haití y Escocia, correspondiente al Grupo C. La selección caribeña buscará dar el golpe en su debut mundialista y comenzar con buen pie su participación en el torneo, mientras que el conjunto escocés intentará imponer su experiencia para sumar tres puntos importantes en la lucha por la clasificación.

¡Final del partido! Escocia derrotó 1-0 a Haití en el Estadio de Boston y se quedó con el liderato del Grupo C del Mundial 2026, zona que también integran Brasil y Marruecos. El único gol del encuentro fue obra de John McGinn a los 28 minutos.

Minuto 90: El árbitro añadió seis minutos de tiempo suplementario en la segunda mitad, con Haití lanzado al ataque en busca del empate y Escocia defendiendo su ventaja.

Minuto 84: ¡La más clara de Haití! Frantzdy Pierrot ganó por arriba tras un centro y conectó un cabezazo que pasó muy cerca del segundo poste. Todo el banquillo haitiano se lamentó por la oportunidad desperdiciada.

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Minuto 66: Nueva pausa para la rehidratación en el Estadio de Boston. Los entrenadores de Haití y Escocia aprovechan el parón para reunir a sus jugadores y realizar ajustes tácticos de cara al tramo final del encuentro.

Minuto 59: El partido gana intensidad y se juega de área a área. Ambos equipos encuentran espacios para salir al contragolpe, aunque las defensas han respondido con solvencia para evitar nuevas anotaciones.

Final del primer tiempo: Escocia se marcha al descanso con ventaja de 1-0 sobre Haití gracias al gol de John McGinn al minuto 28. El conjunto europeo aprovechó un remate que se desvió en un defensor haitiano para romper la igualdad en el Estadio de Boston, en duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026.

Minuto 45: El árbitro añadió cuatro minutos de tiempo suplementario en la primera mitad, con Escocia defendiendo la mínima ventaja.

Minuto 44: Frantzdy Pierrot continúa sin encontrar espacios en el área rival. El delantero haitiano ha quedado mal posicionado en varias acciones por las bandas y no ha podido quedar de frente al arco escocés.

Minuto 28: ¡Gol de Escocia! John McGinn abrió el marcador en Boston y puso el 1-0 para los europeos. El mediocampista sacó un remate que se desvió en un defensor haitiano, descolocó al portero y terminó en el fondo de la red. La fortuna estuvo del lado del conjunto escocés en la definición.

Minuto 23: Pausa para la rehidratación. Ambos entrenadores aprovechan el descanso para reunir a sus jugadores y ajustar detalles tácticos.

Minuto 9: Gran recuperación de Haití en la salida rival. Un pase filtrado encontró a Isidor en el corazón del área, pero el delantero no pudo controlar el balón y se perdió una ocasión prometedora.

Minuto 6: Escocia respondió con un preciso centro desde la banda izquierda que encontró a Scott McTominay, quien apareció como centrodelantero para cabecear. El remate, sin embargo, no llevó demasiado peligro.

Minuto 5: Haití también avisó. Deedson se animó desde fuera del área con un disparo que no encontró dirección y permitió la salida tranquila de Escocia.

Minuto 3: El conjunto escocés inició el partido dominando la posesión y generó el primer remate del encuentro mediante Gannon-Doak, aunque el arquero haitiano controló sin inconvenientes.

¡Comenzó el partido! Haití y Escocia ya se enfrentan por la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026. Tras el empate entre Brasil y Marruecos, el vencedor de este compromiso quedará como líder de la zona.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más