McGinn marca el único gol en un partido muy disputado en Boston

Escocia debutó con una victoria por 1-0 ante Haití en el Estadio de Boston, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026. El único tanto del partido llegó en la primera mitad, cuando John McGinn probó desde media distancia y su remate terminó desviándose en un defensor haitiano, descolocando al portero y decretando la diferencia en el marcador.

Desde el inicio, el conjunto escocés tomó la iniciativa con mayor control del balón y buscando profundidad por las bandas, generando las primeras aproximaciones del encuentro. Haití, en cambio, apostó por un bloque más compacto y transiciones rápidas, logrando equilibrar por momentos el ritmo del partido y llegando a inquietar con algunas acciones aisladas en campo rival.

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El duelo se mantuvo cerrado durante gran parte del primer tiempo, con Escocia mostrando más claridad en la construcción ofensiva, mientras que Haití intentaba aprovechar errores en salida para sorprender. El gol de McGinn terminó siendo determinante en un partido donde las defensas dominaron varios tramos del juego.

En la segunda mitad, el conjunto caribeño adelantó sus líneas en busca del empate y tuvo fases de presión alta que complicaron la salida escocesa. Sin embargo, la falta de precisión en el último pase y la solidez defensiva del conjunto europeo evitaron que Haití pudiera concretar sus oportunidades.

Escocia también tuvo opciones para sentenciar el encuentro en el tramo final, pero no logró ampliar la ventaja pese a contar con espacios en contragolpe. Haití insistió hasta el último minuto, especialmente con balones al área y jugadas a balón parado, aunque sin éxito ante una defensa bien organizada.

Con este resultado, Escocia suma tres puntos importantes en el Grupo C, que comparte con Brasil y Marruecos, y comienza su participación mundialista con el pie derecho. Haití, por su parte, deja una imagen competitiva en su estreno, pero queda obligado a sumar en sus próximos partidos para mantener opciones de avanzar en el torneo.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más