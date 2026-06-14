

Los New York Knicks conquistaron el título de la NBA 2026 al imponerse 94-90 a los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales, cerrando la serie por 4-1 y poniendo fin a una sequía de 53 años sin campeonatos, desde 1973. El triunfo llegó en una serie marcada por la intensidad, los cambios de ritmo y una definición ajustada en el cierre del encuentro disputado en el Frost Bank Center.

El partido tuvo un desarrollo parejo durante gran parte de sus cuatro cuartos, con los Spurs sosteniendo la ventaja en varios tramos y apoyándose en el empuje de su localía. Sin embargo, en el último periodo los Knicks elevaron su nivel defensivo y lograron revertir el marcador en los minutos decisivos, imponiéndose en un cierre de alta presión.

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La gran figura del encuentro fue Jalen Brunson, quien firmó una actuación determinante con 45 puntos, liderando cada intento de remontada de los neoyorquinos. El base fue clave especialmente en la segunda mitad, donde asumió el peso ofensivo del equipo en los momentos de mayor dificultad

San Antonio, por su parte, contó con una destacada actuación de Victor Wembanyama, quien terminó con 19 puntos, 14 rebotes y 5 tapones, además del aporte de Dylan Harper en distintos tramos del juego. Sin embargo, el equipo texano no logró sostener la ventaja en el cierre y sufrió el empuje final de los Knicks.

Con este título, Nueva York suma su tercer campeonato en la historia de la franquicia y completa una temporada histórica en la que recupera protagonismo en la NBA. El anillo representa el regreso definitivo de los Knicks a la élite del baloncesto, tras más de cinco décadas de espera.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más