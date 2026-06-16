Francia arrancó con una victoria su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 3-1 a Senegal en un intenso encuentro correspondiente al Grupo I. El conjunto dirigido por Didier Deschamps encontró la diferencia en la segunda mitad gracias a un doblete de Kylian Mbappé y un gol de Bradley Barcola, después de enfrentar una férrea resistencia del combinado africano.

Pese al resultado, Senegal compitió de igual a igual durante gran parte del compromiso y llegó a generar las ocasiones más peligrosas antes de que los franceses lograran romper el empate.

Senegal puso en aprietos a Francia durante la primera mitad

El conjunto africano mostró un encuentro sólido desde el inicio y apostó por las transiciones rápidas para sorprender a la defensa francesa. La oportunidad más clara llegó a los 25 minutos, cuando Nicolas Jackson sacó un potente remate que terminó estrellándose en el poste.

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Poco antes del descanso, Ismaïla Sarr dispuso de otra ocasión inmejorable dentro del área, pero su disparo se marchó por encima del travesaño, permitiendo que ambos equipos se fueran al descanso con el marcador igualado sin goles.

Mbappé rompió el equilibrio y Barcola amplió la ventaja

La presión constante de Francia terminó dando resultados en el segundo tiempo. Al minuto 67, Kylian Mbappé encontró espacios dentro del área y definió con precisión para abrir el marcador y darle tranquilidad a su selección.

Con Senegal obligado a adelantar líneas, los franceses aprovecharon los espacios y ampliaron la ventaja al minuto 81 mediante una brillante definición de Bradley Barcola, que puso el 2-0 y dejó el encuentro encaminado para los europeos.

El descuento africano no evitó el triunfo francés

Cuando el partido parecía sentenciado, Ibrahim Mbaye apareció en el tiempo añadido para descontar y devolver la emoción al cierre del compromiso con el 2-1 parcial.

Sin embargo, Francia respondió de inmediato y Mbappé volvió a hacerse presente con un certero remate para firmar su doblete y establecer el definitivo 3-1. El triunfo permite a los galos sumar sus primeros tres puntos en el Grupo I, mientras que Senegal deberá buscar la recuperación en su siguiente presentación.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más