Los Guardianes de Cleveland sufrieron una baja sensible al colocar al dominicano José Ramírez en la lista de lesionados de 10 días debido a una fractura del hueso ganchoso de la mano izquierda, lesión sufrida durante el partido del pasado sábado frente a los Tigres de Detroit.

El estelar antesalista abandonó el encuentro luego de sentir un fuerte dolor tras un swing en la quinta entrada. Aunque intentó regresar al terreno para defender, no pudo sujetar el guante, según explicó el dirigente Stephen Vogt.

Ramírez, de 33 años, ya había sufrido una lesión similar en la mano derecha en 2019, cuando fue sometido a cirugía y logró regresar a la acción en menos de un mes mientras Cleveland peleaba por un puesto en la postemporada.

El siete veces convocado al Juego de Estrellas ha disputado los 72 encuentros de los Guardianes en la presente campaña, en la que batea para .239 con 10 cuadrangulares y 33 carreras impulsadas, cifras por debajo de los estándares que ha mantenido a lo largo de su carrera.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Como movimiento correspondiente, Cleveland activó al infielder Gabriel Arias desde la lista de lesionados de 60 días para ocupar un lugar en el roster, mientras continúa evaluando el tiempo de recuperación de una de sus principales figuras.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más