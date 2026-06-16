Francia inició con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 3-1 sobre Senegal en un exigente compromiso correspondiente al Grupo I, disputado este martes. Kylian Mbappé fue la gran figura del encuentro con un doblete, mientras que Bradley Barcola aportó el segundo tanto para sellar la victoria de los actuales subcampeones del mundo.

Aunque el marcador final refleja una diferencia de dos goles, el conjunto senegalés puso en aprietos a los franceses durante gran parte del partido. En la primera mitad generó las ocasiones más claras, incluyendo un disparo de Nicolas Jackson que se estrelló en el poste y un increíble fallo de Ismaïla Sarr cuando se encontraba solo frente al arco antes del descanso.

Francia mejoró notablemente en el complemento y encontró la ventaja a los 67 minutos gracias a Mbappé, quien definió con categoría tras superar al guardameta Édouard Mendy. Poco después, Bradley Barcola amplió la diferencia con una brillante definición al minuto 81 para acercar a los europeos a una victoria que parecía definitiva.

Sin embargo, Senegal no bajó los brazos y consiguió descontar en el tiempo añadido por medio de Ibrahim Mbaye, que devolvió la emoción al encuentro al colocar el 2-1 parcial. La reacción africana duró poco, ya que Mbappé apareció nuevamente en los instantes finales para firmar su doblete y establecer el definitivo 3-1.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Con este resultado, Francia suma sus primeros tres puntos en el Grupo I y confirma su condición de candidata al título, mientras que Senegal deja buenas sensaciones por su intensidad y competitividad, aunque deberá recuperarse rápidamente en su próximo compromiso para mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente fase.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más