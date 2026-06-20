Estados Unidos dio un paso firme hacia los octavos de final del Mundial 2026 al imponerse 2-0 sobre Australia en el Estadio Seattle, en un partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo D. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino mostró autoridad durante gran parte del encuentro y aprovechó los errores de su rival para quedarse con tres puntos fundamentales.

Un autogol abrió el camino para los estadounidenses

El marcador se abrió apenas a los 12 minutos, cuando Cameron Burgess intentó despejar un centro enviado al área y terminó enviando el balón al fondo de su propia portería. El tanto premió el dominio inicial de Estados Unidos, que había salido decidido a imponer condiciones frente a una selección australiana que sufrió para contener los constantes ataques por las bandas.

Los locales mantuvieron la presión y generaron varias ocasiones para ampliar la ventaja, aunque se encontraron con algunas imprecisiones en la definición y con una defensa rival que logró resistir durante buena parte de la primera mitad.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Alex Freeman amplió la ventaja tras la revisión del VAR

Antes del descanso llegó el segundo gol. En una jugada de balón parado, Alex Freeman empujó el balón a la red, pero la acción fue anulada inicialmente por fuera de juego. Tras la revisión del VAR, el árbitro validó la anotación al comprobar que el defensor estadounidense estaba habilitado, desatando la celebración del público en Seattle.

Con la ventaja de dos goles, Estados Unidos manejó el ritmo del compromiso en la segunda parte, mientras Australia intentó reaccionar sin demasiada claridad en ataque.

Estados Unidos administró la ventaja y asumió el liderato

En el complemento, el equipo de Pochettino controló la posesión y estuvo cerca de marcar el tercero, especialmente con una ocasión desperdiciada por Folarin Balogun, que no logró definir mano a mano frente al arquero australiano. Del otro lado, los Socceroos generaron algunas aproximaciones, pero carecieron de contundencia para inquietar seriamente la portería defendida por Matt Freese.

Con este triunfo por 2-0, Estados Unidos se coloca en una posición privilegiada dentro del Grupo D y queda muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente ronda, mientras que Australia estará obligada a sumar en su último compromiso para mantener vivas sus opciones de avanzar en la Copa del Mundo.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más