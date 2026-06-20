Paraguay dio uno de los golpes de la segunda jornada del Mundial 2026 al derrotar 1-0 a Turquía en el Levi’s Stadium de Santa Clara, un resultado que además dejó eliminada a la selección europea de la competencia.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro encontró la ventaja apenas a los dos minutos de juego gracias a un espectacular gol de Matías Galarza, quien aprovechó una recuperación alta tras una asistencia de Julio Enciso para marcar uno de los tantos más rápidos del torneo.

La Albirroja tuvo que sufrir durante gran parte del compromiso después de quedarse con diez jugadores por la expulsión de Miguel Almirón al cierre de la primera mitad, tras una acción sancionada por el árbitro bajo la normativa contra conductas discriminatorias conocida como la “Ley Vinícius”.

Pese a la inferioridad numérica, Paraguay resistió el constante asedio de Turquía con una sólida actuación defensiva y varias intervenciones decisivas del arquero Orlando Gill, asegurando tres puntos de enorme valor que lo acercan a la clasificación y convierten a los turcos en una de las primeras grandes decepciones del campeonato.

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Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más