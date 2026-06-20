Marruecos dio un golpe de autoridad en el Grupo C del Mundial 2026 al vencer por 1-0 a Escocia en el Gillette Stadium de Boston, gracias a un tempranero gol de Ismael Saibari. El conjunto africano dominó gran parte del compromiso, generó las mejores ocasiones y resistió el empuje final de los escoceses para sumar tres puntos de enorme valor.

Con este resultado, los Leones del Atlas consolidan su candidatura para avanzar a la siguiente ronda y mantienen el buen nivel mostrado desde el inicio del torneo, mientras que Escocia quedó obligada a buscar un resultado positivo en su último compromiso de la fase de grupos.

Saibari volvió a marcar y Marruecos impuso las condiciones

El partido apenas comenzaba cuando Marruecos encontró la ventaja. A los dos minutos, Brahim Díaz habilitó a Ismael Saibari, quien sacó un potente disparo imposible para Angus Gunn y firmó el 1-0 con un auténtico golazo.

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Lejos de conformarse, el equipo marroquí continuó presionando y estuvo cerca de ampliar la diferencia. Achraf Hakimi rozó el segundo con un remate dentro del área, mientras que Azzedine Ounahi y Eliesse Ben Seghir también dispusieron de oportunidades claras en una primera mitad en la que Escocia apenas logró inquietar la portería defendida por Bono.

El dominio africano se reflejó también en la circulación del balón y en la intensidad para recuperar la posesión, anulando por completo el juego ofensivo de la selección británica durante buena parte del encuentro.

Escocia reaccionó, pero Bono sostuvo la ventaja

Tras el descanso, Escocia adelantó líneas y buscó el empate con mayor insistencia. Scott McTominay protagonizó las llegadas más peligrosas con un disparo que pasó junto al poste y otro que obligó a Bono a intervenir con seguridad.

Marruecos respondió con velocidad al contragolpe y estuvo muy cerca de liquidar el partido cuando Saibari estrelló un remate en el poste y posteriormente Amaimouni desperdició una clara oportunidad en los minutos finales.

El conjunto escocés volcó hombres al ataque en el cierre del encuentro, pero nunca consiguió rematar entre los tres palos con claridad, mientras la defensa marroquí mantuvo el orden hasta el pitazo final.

Con el triunfo, Marruecos suma una victoria que lo acerca a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y confirma el gran momento de una selección que continúa destacando por su solidez defensiva y la calidad de sus figuras en ataque.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más