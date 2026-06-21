España despierta en el Mundial 2026 y aplasta a Arabia Saudita. La selección mostró finalmente el nivel que se esperaba de una de las favoritas del Mundial 2026 y derrotó con contundencia 4-0 a Arabia Saudita este domingo en el Atlanta Stadium, en un partido dominado de principio a fin por el conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

La Roja salió decidida a buscar el resultado y encontró recompensa rápidamente. Apenas al minuto 10, Lamine Yamal abrió el marcador tras una jugada dentro del área que desató la celebración de los miles de aficionados españoles presentes en Atlanta. El joven talento se convirtió nuevamente en protagonista en un momento en que España necesitaba una reacción.

Oyarzabal amplió la ventaja antes del descanso

El dominio español se transformó en una goleada en cuestión de minutos. Mikel Oyarzabal apareció en dos ocasiones consecutivas para castigar a la defensa saudí y ampliar la ventaja. El delantero marcó a los minutos 21 y 24, dejando el encuentro prácticamente sentenciado antes de la media hora de juego.

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Arabia Saudita intentó responder con algunas aproximaciones aisladas, pero nunca encontró la fórmula para inquietar seriamente a una selección española que controló la posesión y mantuvo el ritmo del partido. Con el 3-0, ambos equipos se marcharon al descanso con sensaciones totalmente opuestas.

España administró la ventaja y cerró la goleada

La segunda mitad comenzó con otro golpe para los saudíes. Al minuto 49, un remate de Marc Cucurella terminó desviándose en Hassan Al Tambakti, quien introdujo el balón en su propia portería para establecer el 4-0 definitivo.

A partir de ese momento, España manejó el encuentro con tranquilidad, realizó varias modificaciones para dosificar esfuerzos y continuó generando ocasiones de peligro. Aunque Ferran Torres llegó a marcar en el tiempo añadido, la acción fue anulada tras revisión del VAR.

Con la victoria, España consigue su primer triunfo en la Copa Mundial 2026 y se mantiene firme en la lucha por la clasificación a los octavos de final. La actuación de Lamine Yamal y el doblete de Oyarzabal dejaron señales positivas para una selección que necesitaba una respuesta contundente y la encontró con una goleada convincente sobre Arabia Saudita.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más