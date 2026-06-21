La jornada del sábado en las Grandes Ligas dejó varias actuaciones dominantes y marcadores abultados, destacándose la contundente victoria 8-1 de los Guardianes de Cleveland sobre los Astros de Houston y la paliza 15-3 de los Phillies de Filadelfia frente a los Mets de Nueva York.

Cleveland no tuvo problemas para imponerse a Houston gracias a una ofensiva oportuna y un sólido trabajo de su cuerpo de lanzadores. Mientras tanto, los Phillies desplegaron todo su poder ofensivo ante los Mets en uno de los resultados más llamativos de la jornada, ampliando su dominio en la División Este de la Liga Nacional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los Azulejos de Toronto también protagonizaron una remontada al vencer 8-6 a los Cachorros de Chicago, mientras que los Rojos de Cincinnati sorprendieron a los Yankees de Nueva York con una victoria por 10-2. En otros encuentros, los Padres de San Diego derrotaron 6-4 a los Rangers de Texas y los Marlins de Miami superaron 6-3 a los Gigantes de San Francisco.

La cartelera también incluyó triunfos de los Tigres de Detroit (4-1 sobre los Medias Blancas), Nacionales de Washington (4-3 sobre los Rays), Bravos de Atlanta (4-3 frente a los Cerveceros), Rockies de Colorado (2-1 ante los Piratas) y Medias Rojas de Boston (5-1 contra los Marineros de Seattle).

Otros resultados de la jornada fueron las victorias de los Angelinos de Los Ángeles por 7-0 sobre los Atléticos, los Orioles de Baltimore por 3-2 frente a los Dodgers de Los Ángeles y los Mellizos de Minnesota, que protagonizaron una explosión ofensiva para derrotar 16-8 a los Diamondbacks de Arizona.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más