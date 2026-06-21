España reaccionó con contundencia en la Copa Mundial 2026 al imponerse por goleada 4-0 sobre Arabia Saudita este domingo en el Atlanta Stadium, un resultado que le permite sumar su primera victoria del torneo y recuperar confianza en la fase de grupos.

La selección dirigida por Luis de la Fuente tomó el control desde los primeros minutos y abrió el marcador al minuto 10 gracias a Lamine Yamal, quien aprovechó una acción dentro del área para firmar el 1-0. El joven atacante volvió a ser determinante en un partido clave para La Roja.

El dominio español se reflejó rápidamente en el marcador con un doblete de Mikel Oyarzabal. El delantero anotó a los minutos 21 y 24 para ampliar la ventaja antes de la pausa de hidratación, dejando prácticamente sentenciado el encuentro antes del descanso.

España mantuvo la intensidad en la segunda mitad y encontró el cuarto gol al inicio del complemento, cuando un remate de Marc Cucurella terminó en autogol del defensor saudí Hassan Al Tambakti al minuto 49. A partir de ahí, los españoles administraron la ventaja y controlaron el ritmo del partido.

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Con la victoria, España suma tres puntos vitales en sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final. La actuación de Yamal y el doblete de Oyarzabal marcaron una jornada en la que La Roja mostró la versión dominante que se esperaba de uno de los favoritos europeos en la Copa del Mundo.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más