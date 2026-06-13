La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este sábado con el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos, correspondiente al Grupo C. La Canarinha buscará comenzar con una victoria su camino en el torneo, mientras que el conjunto marroquí intentará dar la sorpresa y sumar un resultado positivo frente a uno de los grandes favoritos al título.

77’

Raphinha rompió la monotonía del segundo tiempo. El atacante del Barcelona recibió un pase atrás dentro del área y sacó un zurdazo cruzado que terminó en las manos del guardameta Bono.

75’

El partido perdió intensidad en la segunda mitad. Ambos equipos muestran signos de desgaste físico y los cambios realizados hasta el momento no han tenido un impacto inmediato en el desarrollo del juego.

46’

¡Comenzó el segundo tiempo! Brasil realizó dos cambios para afrontar el complemento: Fabinho ingresó por Casemiro y Danilo sustituyó a Roger Ibáñez, ambos amonestados durante la primera mitad.

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El partido

¡Final del primer tiempo!

Brasil y Marruecos igualan 1-1 al descanso en su debut por el Grupo C del Mundial 2026. El conjunto africano abrió el marcador a los 20 minutos, pero la Canarinha reaccionó y logró empatar antes del entretiempo en un primer tiempo de ida y vuelta con ocasiones para ambos equipos.

37’

Tarjeta amarilla para Casemiro. El Brasileño es amonestado por cometer una falta en el mediocampo para frenar un avance de Marruecos.

31’

¡GOOOL de Brasil! La Canarinha encuentra el empate tras una buena acción ofensiva y pone el 1-1 en el marcador, reaccionando luego del tanto marroquí.

26’

Marruecos volvió a generar peligro. Achraf Hakimi aprovechó la pasividad de la defensa brasileña y sacó un potente derechazo cruzado desde la frontal del área que pasó muy cerca del palo derecho defendido por Alisson.

20’

¡GOOOL de Marruecos! La selección africana rompe el empate y toma ventaja en el marcador tras encontrar espacios en la defensa brasileña para poner el 1-0.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más