Brasil dio un paso firme hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al imponerse con autoridad 3-0 sobre Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en un partido donde Matheus Cunha fue la gran figura con un doblete y Vinícius Júnior completó la goleada antes del descanso.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, que había dejado dudas tras su empate en el debut frente a Marruecos, mostró una versión mucho más efectiva y dominante desde el inicio, aunque también sufrió una preocupación importante con la lesión de Raphinha, quien abandonó el terreno de juego antes del final de la primera mitad por molestias musculares.

Cunha lideró el festival ofensivo de la Canarinha

Brasil monopolizó la posesión y comenzó a generar peligro desde los primeros minutos. Incluso Raphinha llegó a celebrar un gol que fue invalidado por fuera de juego, antes de que Matheus Cunha rompiera el empate al minuto 24 tras aprovechar un rebote concedido por el arquero Johny Placide luego de un disparo de Vinícius.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El delantero volvió a aparecer al 36 con una brillante definición tras una recuperación en el mediocampo y una asistencia del propio Vinícius para firmar el 2-0. Ya en el tiempo añadido de la primera mitad, Lucas Paquetá filtró un pase preciso para que Vinícius definiera con clase y colocara el 3-0 definitivo antes del descanso.

La única nota negativa para los sudamericanos fue la salida de Raphinha al minuto 40, visiblemente afectado por una lesión en el muslo derecho, siendo reemplazado por Rayan.

Haití resistió como pudo y Alisson evitó el descuento

En el segundo tiempo, Ancelotti administró la ventaja y dio ingreso a Endrick y Gabriel Martinelli, mientras que el joven atacante del Real Madrid incluso llegó a marcar, aunque su tanto fue anulado por posición adelantada.

Haití intentó reaccionar con varias modificaciones ofensivas y tuvo su mejor oportunidad en los minutos finales, pero Alisson respondió con una espectacular atajada en el tiempo añadido para mantener su arco invicto.

Con la victoria, Brasil suma tres puntos vitales y encamina su clasificación en el Grupo C, mientras que Haití queda contra las cuerdas tras sufrir su segunda derrota consecutiva en la Copa del Mundo, aunque volvió a demostrar entrega ante uno de los grandes favoritos al título.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más