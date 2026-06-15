Bélgica no logró hacer valer su condición de favorita y tuvo que conformarse con un empate 1-1 frente a Egipto en su estreno por el Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los europeos dominaron largos pasajes del encuentro, pero se encontraron con un rival disciplinado que aprovechó sus oportunidades y terminó llevándose un punto de enorme valor.

El conjunto africano se adelantó en el marcador con un gol de Emam Ashour y puso contra las cuerdas a los Diablos Rojos, que solo pudieron reaccionar en la segunda mitad gracias a una jugada que terminó en autogol de Mohamed Hany tras la entrada de Romelu Lukaku.

Egipto sorprendió con eficacia y golpeó primero

Desde el inicio del del partido Bélgica intentó asumir el protagonismo con Kevin De Bruyne como conductor del juego y las constantes apariciones de Leandro Trossard y Jérémy Doku por las bandas. Sin embargo, Egipto respondió con personalidad y presión alta, incomodando la salida de los europeos.

La recompensa llegó al minuto 19, cuando Emam Ashour aprovechó una oportunidad dentro del área para sacar un potente disparo que venció a Thibaut Courtois y puso el 1-0. Lejos de replegarse completamente, los africanos mantuvieron el orden defensivo y hasta estuvieron cerca de ampliar la ventaja antes del descanso.

Lukaku cambió el partido con su ingreso

En el complemento, Bélgica incrementó la intensidad de sus ataques y estuvo cerca del empate con un disparo de Kevin De Bruyne que se estrelló en el poste. La insistencia de los europeos obligó al técnico a recurrir a Romelu Lukaku, una decisión que tuvo efecto inmediato.

Apenas ocho segundos después de ingresar al terreno de juego, el delantero participó en la acción que terminó con el empate belga. Aunque inicialmente el tanto fue celebrado como suyo, la FIFA terminó acreditándolo como un autogol del defensor Mohamed Hany.

Un empate que deja dudas en Bélgica y fortalece a Egipto

Los minutos finales fueron abiertos y con opciones para ambos equipos. Bélgica buscó completar la remontada, mientras Egipto respondió con rápidas transiciones ofensivas que mantuvieron el suspenso hasta el silbatazo final.

El empate deja sensaciones encontradas para los Diablos Rojos, que llegaban como favoritos para iniciar con una victoria, mientras que Egipto celebra un punto importante que refuerza sus aspiraciones de pelear por la clasificación en un Grupo G que comenzó más parejo de lo esperado.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más