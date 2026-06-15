España dejó escapar sus primeros dos puntos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras igualar 0-0 con una resistente Cabo Verde en el Estadio de Atlanta. La selección dirigida por Luis de la Fuente dominó el encuentro de principio a fin, pero se encontró con una brillante actuación del veterano guardameta Vozinha, gran responsable de que los africanos rescataran un valioso empate en su estreno mundialista.

La Roja monopolizó el balón, pero no encontró el gol

Desde el inicio del partido, España se hizo dueña de la posesión y buscó abrir el marcador con insistencia. Mikel Oyarzabal avisó con un remate de cabeza en los primeros minutos, mientras Pedri y Marc Cucurella también probaron suerte frente a una defensa caboverdiana que resistía con orden.

La ocasión más clara del primer tiempo llegó cerca del descanso, cuando Ferran Torres estrelló un disparo en el travesaño tras un centro desde la izquierda. Poco antes y poco después, Vozinha respondió con intervenciones de gran nivel para mantener el empate y convertirse en la figura del compromiso.

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Vozinha sostuvo a Cabo Verde en el complemento

En la segunda mitad, España mantuvo el control absoluto del partido y aumentó la presión con el ingreso de Lamine Yamal y Mikel Merino. La joven estrella estuvo cerca de marcar en su primera intervención, mientras Oyarzabal, Rodri y Cucurella continuaron generando peligro sobre la portería rival.

Sin embargo, el experimentado arquero de Cabo Verde volvió a aparecer en los momentos decisivos, neutralizando cada intento español y frustrando una y otra vez a los campeones de Europa. El conjunto africano apenas inquietó a Unai Simón, apostando por resistir y aprovechar alguna transición aislada.

Un empate que sabe a triunfo para Cabo Verde

Con el paso de los minutos, la desesperación comenzó a apoderarse de España, que acumuló llegadas y saques de esquina sin conseguir romper el cerrojo defensivo de su rival. Cabo Verde, disciplinada en todas sus líneas, celebró cada despeje hasta asegurar un histórico empate en su primera presentación mundialista.

El 0-0 deja a España con la obligación de reaccionar en sus próximos compromisos del Grupo H, mientras que Cabo Verde suma un punto de enorme valor gracias a una actuación defensiva impecable y a la memorable exhibición de Vozinha bajo los tres palos.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más