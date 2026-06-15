España no pudo pasar del empate 0-0 frente a una combativa Cabo Verde en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro disputado en el Estadio de Atlanta en el que el portero de 40 años Josimar Dias se convirtió en la gran figura al frustrar una y otra vez los intentos de La Roja.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó la posesión desde el inicio y generó las mejores ocasiones del partido, pero se encontró con una sólida estructura defensiva de los africanos y con las intervenciones decisivas del veterano portero caboverdiano. Ferran Torres estrelló un balón en el travesaño y Marc Cucurella, Pedri, Aymeric Laporte y Mikel Oyarzabal también estuvieron cerca de romper la igualdad.

En la segunda mitad, el ingreso de Lamine Yamal y Mikel Merino le dio mayor dinamismo al ataque español, aunque la historia se repitió. Vozinha volvió a responder con seguridad para mantener su arco en cero, mientras Cabo Verde resistía con orden y buscaba sorprender al contragolpe sin generar demasiado peligro sobre la portería defendida por Unai Simón.

La selección española mantuvo el control del balón durante gran parte del compromiso y encerró a su rival en varios pasajes del encuentro, pero careció de precisión en la definición ante una defensa que se mostró disciplinada y un arquero inspirado que firmó una de las actuaciones más destacadas de la primera jornada del torneo.

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Con este empate sin goles, España deja escapar dos puntos importantes en el inicio del Grupo H, mientras que Cabo Verde celebra un resultado histórico en su estreno mundialista y suma una valiosa unidad que fortalece sus aspiraciones de competir por un lugar en la siguiente fase.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más