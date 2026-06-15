Bélgica no pudo imponer el cartel de favorita y tuvo que conformarse con un empate 1-1 frente a Egipto este lunes, en un intenso partido correspondiente al Grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado en Seattle.

El conjunto africano sorprendió a los europeos al abrir el marcador en el minuto 19 gracias a Emam Ashour, quien conectó un potente disparo para vencer a Thibaut Courtois y silenciar a la afición belga. A partir de ahí, los egipcios resistieron los constantes ataques de los ’Diablos Rojos' con una defensa ordenada y un gran trabajo colectivo.

La reacción de Bélgica llegó en la segunda mitad con el ingreso de Romelu Lukaku. Apenas ocho segundos después de entrar al terreno de juego, el delantero provocó la jugada que terminó en el empate, aunque posteriormente la FIFA acreditó la anotación como un autogol del defensor egipcio Mohamed Hany.

Pese al dominio en la posesión y a generar varias ocasiones de peligro, incluyendo un disparo de Kevin De Bruyne que se estrelló en el poste, Bélgica no encontró el camino para completar la remontada. Egipto también dispuso de oportunidades para llevarse la victoria, pero no logró concretarlas en los minutos finales.

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Con este resultado, ambas selecciones suman un punto en el inicio del Grupo G, dejando abierta la pelea por los puestos de clasificación a la siguiente ronda y evidenciando que el combinado egipcio está dispuesto a competir de igual a igual frente a uno de los favoritos del sector.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más