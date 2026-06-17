Austria comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al imponerse 3-1 sobre Jordania en un atractivo encuentro del Grupo J. El conjunto europeo supo reaccionar tras el empate parcial de los asiáticos y terminó resolviendo el compromiso en el tramo final para igualar a Argentina en la cima de la zona con tres puntos.

Romano Schmid abrió el camino con un golazo

El equipo dirigido por Ralf Rangnick tomó la iniciativa desde los primeros minutos, aunque Jordania también generó peligro y estuvo cerca de adelantarse con varias llegadas sobre el arco defendido por Alexander Schlager.

La resistencia jordana se rompió a los 20 minutos cuando Romano Schmid sacó un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo izquierdo del guardameta Yazeed Abu Laila, firmando uno de los mejores goles de la jornada para colocar el 1-0 antes del descanso.

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Jordania respondió, pero Austria encontró la ventaja definitiva

El inicio del segundo tiempo mostró una reacción inmediata del conjunto asiático. A los 49 minutos, Ali Alowan protagonizó una gran acción individual y definió con un preciso remate cruzado para establecer el empate 1-1 y devolver la emoción al encuentro.

Austria incluso llegó a marcar nuevamente por intermedio de Marko Arnautovic, pero el VAR anuló la acción por una mano previa. Sin embargo, la insistencia europea tuvo recompensa a los 76 minutos cuando un centro desde el tiro de esquina terminó siendo desviado por Yazan Al Arab hacia su propia portería, decretando el 2-1.

Arnautovic sentenció el triunfo desde el punto penal

Con Jordania volcada al ataque en busca de una nueva igualdad, Austria aprovechó los espacios y, ya en el tiempo añadido, obtuvo un penal tras una revisión del VAR. Marko Arnautovic ejecutó con autoridad para marcar el definitivo 3-1 y asegurar los primeros tres puntos para su selección.

La victoria deja a Austria compartiendo el liderato del Grupo J junto a Argentina, que también ganó en su estreno, mientras que Jordania deberá buscar la recuperación en la próxima jornada para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más