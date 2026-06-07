MLB: resultados y posiciones. Padres frenan a los Mets y Cachorros reaccionan ante los Gigantes

Los Padres de San Diego rompieron una racha de seis derrotas consecutivas al imponerse 3-2 a los Mets de Nueva York en un duelo definido en las entradas finales, mientras que los Cachorros de Chicago se recuperaron de la dura paliza sufrida el día anterior y vencieron 3-2 a los Gigantes de San Francisco en diez episodios.

El receptor Freddy Fermín conectó un cuadrangular de dos carreras en la séptima entrada para darle la vuelta al marcador y guiar el triunfo de San Diego sobre los Mets, que no pudieron aprovechar una sólida apertura del novato Nolan McLean. El dominicano Juan Soto se fue en blanco con el madero y los neoyorquinos dejaron escapar la oportunidad de asegurar la serie.

En Chicago, Pete Crow-Armstrong conectó dos jonrones, incluido el que empató el juego en la novena entrada, antes de que un error defensivo de los Gigantes permitiera la carrera de la victoria en el décimo inning para sellar el triunfo 3-2 de los Cachorros.

Otro resultado destacado de la jornada fue la contundente victoria de los Dodgers de Los Ángeles por 9-2 sobre los Angelinos, impulsados por una explosiva primera entrada de nueve carreras. Los Marineros también blanquearon 4-0 a los Tigres, mientras que los Cerveceros derrotaron 7-1 a los Rockies.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Otros resultados de la jornada

Padres 3, Mets 2

Cachorros 3, Gigantes 2 (10 entradas)

Dodgers 9, Angelinos 2

Marineros 4, Tigres 0

Reales 5, Mellizos 3

Cardenales 6, Rojos 5 (10 entradas)

Azulejos 5, Orioles 2

Nacionales 6, Diamondbacks 1

Astros 7, Atléticos 5

Bravos 6, Piratas 3

Rays 5, Marlins 2

Rangers 5, Guardianes 4

Medias Blancas 9, Filis 5

Cerveceros 7, Rockies 1

Tabla de posiciones

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más