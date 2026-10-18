La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) continúa este domingo con una triple cartelera correspondiente a la serie regular del campeonato otoño-invernal 2026-2027.

Los Gigantes del Cibao, los Tigres del Licey, las Águilas Cibaeñas, los Toros del Este, los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales volverán a la acción en busca de avanzar en la tabla de posiciones.

Partidos de LIDOM hoy: horarios y estadios

Gigantes del Cibao vs. Águilas Cibaeñas

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Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Cibao, Santiago.

Los Gigantes visitarán a las Águilas en Santiago. El conjunto francomacorisano llega tras vencer 7-1 a los Tigres del Licey, mientras que el equipo cibaeño perdió 5-3 ante los Toros del Este en la jornada del sábado.

Leones del Escogido vs. Tigres del Licey

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo.

Los Leones se enfrentarán a los Tigres en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Ambos equipos buscan recuperarse después de perder sus respectivos compromisos del sábado.

El Escogido cayó 8-3 ante las Estrellas Orientales, mientras que el Licey perdió 7-1 frente a los Gigantes del Cibao.

Toros del Este vs. Estrellas Orientales

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Tetelo Vargas, San Pedro de Macorís.

Los Toros visitarán a las Estrellas en el estadio Tetelo Vargas. Los romanenses vienen de derrotar 5-3 a las Águilas Cibaeñas, mientras que los verdes consiguieron una victoria 8-3 sobre los Leones del Escogido.

Resultados de la jornada anterior

En los partidos disputados el sábado 17 de octubre, los Gigantes del Cibao vencieron 7-1 a los Tigres del Licey; los Toros del Este derrotaron 5-3 a las Águilas Cibaeñas, y las Estrellas Orientales superaron 8-3 a los Leones del Escogido.

La jornada dominical continuará la disputa por las primeras posiciones de la serie regular del torneo, que reúne a los seis equipos del béisbol profesional dominicano.

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