Los Gigantes del Cibao, los Toros del Este y las Estrellas Orientales consiguieron victorias este sábado 17 de octubre en la continuación del campeonato de béisbol otoño-invernal 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Los Gigantes derrotaron 7-1 a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, con una destacada actuación ofensiva de Jefferson Rojas, quien conectó dos cuadrangulares. Agustín Ramírez también aportó un jonrón en el triunfo del conjunto francomacorisano.

En Santiago, los Toros del Este vencieron 5-3 a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, para conseguir su primera victoria de la temporada.

Por su parte, las Estrellas Orientales superaron 8-3 a los Leones del Escogido en el estadio Tetelo Vargas, en San Pedro de Macorís, y sumaron su segundo triunfo consecutivo en el inicio del torneo. Los escarlatas, en cambio, sufrieron su segunda derrota.

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Resultados de LIDOM del sábado 17 de octubre

Gigantes del Cibao 7, Tigres del Licey 1.

Toros del Este 5, Águilas Cibaeñas 3.

Estrellas Orientales 8, Leones del Escogido 3.

LIDOM continúa este domingo con tres partidos

La jornada de este domingo 18 de octubre contempla tres encuentros, todos programados para las 5:00 de la tarde, como parte de la serie regular del campeonato.

Los Gigantes del Cibao visitarán a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, en Santiago; los Leones del Escogido se enfrentarán a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, y los Toros del Este jugarán contra las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas, en San Pedro de Macorís.

Las Estrellas y los Gigantes llegan a esta jornada con récord de 2-0, mientras que el Licey y los Toros tienen una victoria y una derrota. Las Águilas y el Escogido buscan su primer triunfo, tras perder sus dos primeros compromisos.

La temporada 2026-2027 reúne a los seis equipos del béisbol profesional dominicano en la disputa por avanzar a la postemporada y conquistar la corona nacional.

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