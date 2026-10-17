Los Tigres del Licey, los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales comenzaron con victorias su participación en el campeonato de béisbol invernal dominicano, tras imponerse en la jornada inaugural de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), disputada este viernes 16 de octubre.

El Licey consiguió la victoria más amplia de la jornada al derrotar 12-2 a los Leones del Escogido, mientras que las Estrellas blanquearon 11-0 a los Toros del Este. Por su parte, los Gigantes vencieron 4-1 a las Águilas Cibaeñas.

Resultados de Lidom del viernes 16 de octubre

Estos fueron los marcadores finales de los tres encuentros de la jornada inaugural:

– Tigres del Licey 12, Leones del Escogido 2. El conjunto azul superó ampliamente a los escarlatas en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.

– Estrellas Orientales 11, Toros del Este 0. El equipo de San Pedro de Macorís blanqueó a los Toros en el estadio Francisco A. Micheli, en La Romana.

– Gigantes del Cibao 4, Águilas Cibaeñas 1. Los Gigantes se impusieron en el estadio Julián Javier, en San Francisco de Macorís.

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Con estos resultados, Licey, Gigantes y Estrellas comenzaron la campaña con récord de una victoria y ninguna derrota, mientras que Escogido, Águilas y Toros iniciaron con una derrota.

¿Cuándo vuelven a jugar los equipos de Lidom?

La acción del béisbol invernal continúa este sábado 17 de octubre con tres enfrentamientos:

– Gigantes del Cibao vs. Tigres del Licey: 5:00 de la tarde, en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

– Toros del Este vs. Águilas Cibaeñas: 6:00 de la tarde, en el estadio Cibao, en Santiago.

– Leones del Escogido vs. Estrellas Orientales: 7:30 de la noche, en el estadio Tetelo Vargas, en San Pedro de Macorís.

Los partidos representan una nueva oportunidad para los equipos que perdieron en la jornada inaugural de buscar su primera victoria, mientras los ganadores intentarán mantener el buen comienzo de temporada.

Dónde consultar los resultados de Lidom

Los aficionados pueden seguir los marcadores, el calendario y las posiciones del campeonato a través del portal oficial de la liga, en "Lidom.com" (https://lidom.com/), y de la sección de béisbol dominicano de "MLB.com" (https://www.mlb.com/es/ligas-invernales/liga-dominicana).

La temporada reúne a los seis equipos tradicionales del béisbol profesional dominicano: Tigres del Licey, Leones del Escogido, Águilas Cibaeñas, Gigantes del Cibao, Estrellas Orientales y Toros del Este.

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