La jornada de este sábado 17 de octubre presenta tres partidos en el campeonato de béisbol invernal dominicano, con enfrentamientos entre Gigantes del Cibao y Tigres del Licey, Toros del Este y Águilas Cibaeñas, así como Leones del Escogido y Estrellas Orientales.

La cartelera de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom) comenzará a las 5:00 de la tarde en Santo Domingo y concluirá en San Pedro de Macorís, con el último encuentro programado para las 7:30 de la noche.

Partidos de Lidom hoy: horarios y estadios

Gigantes del Cibao vs. Tigres del Licey

Hora: 5:00 p. m.

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Estadio: Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo.

Los Gigantes visitarán a los Tigres en el primer partido de la jornada. Jake Eder abrirá por el conjunto francomacorisano, mientras que Vladimir Gutiérrez será el lanzador abridor del equipo azul.

Toros del Este vs. Águilas Cibaeñas

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Cibao, Santiago.

Los Toros viajarán a Santiago para enfrentarse a las Águilas. Evan Grills está anunciado como abridor por el equipo romanense y Gerson Garabito subirá al montículo por la novena cibaeña.

Leones del Escogido vs. Estrellas Orientales

Hora: 7:30 p. m.

Estadio: Tetelo Vargas, San Pedro de Macorís.

La jornada cerrará con la visita de los Leones a las Estrellas. Radhamés Liz será el abridor del conjunto escarlata, mientras que Jaime Barría está anunciado por el equipo oriental.

Resultados de Lidom: así terminó la jornada anterior

Los partidos del viernes dejaron victorias para los Gigantes del Cibao, los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales.

Los Gigantes derrotaron 4-1 a las Águilas Cibaeñas; el Licey venció 12-3 a los Leones del Escogido, y las Estrellas superaron 11-6 a los Toros del Este.

Los resultados marcaron el inicio de la temporada 2026-2027, en la que los seis equipos buscan avanzar en la competencia por el campeonato nacional.

Los aficionados pueden consultar el calendario, las posiciones y los resultados de Lidom a través del portal oficial de la liga: https://lidom.com/.

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