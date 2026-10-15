Los Leones del Escogido salen al campo este viernes en busca de su tercera corona consecutiva en la Liga del béisbol profesional de República Dominicana (LIDOM).

El torneo se disputa en 50 partidos de serie regular, tras los cuales los cuatro mejores conjuntos alcanzan la serie semifinal, en un todos contra todos de 18 juegos. La serie final se juega al mejor de siete choques.

Entre las atracciones de la temporada que arrancará hoy destaca el exganador del premio Cy Young en las Grandes Ligas Trevor Bauer, quien jugará para las Estrellas Orientales.

El Escogido enfrentará en su primer choque a los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.

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Las Estrellas visitarán a su vez a los Toros del Este en La Romana, en tanto que los Gigantes el Cibao recibirán en el Estadio Julián Javier a las Águilas Cibaeñas.

El derecho estadounidense Jeremy Roades ha sido designado por el dirigente de los Leones, Ramón Santiago, para abrir el juego contra los Tigres, que dependerán en la lomita del dominicano Adonis Medina, quien viene de ayudar a los Toros de Tijuana a coronarse campeones de la Liga Mexicana del Pacífico.

Óscar de la Cruz subirá al montículo por las Estrellas, mientras que el estadounidense Aaron Brooks lo hará por los Toros, para quienes jugará por segunda temporada consecutiva.

Las Águilas, bajo el mando del colombiano Luis 'Pipe Urueta', anunciaron a Joan Adón para el primer choque, en el que tendrá como rival al experimentado Wily Peralta, por los Gigantes.

Trevor Bauer como atracción

Para esta temporada, las Estrellas Orientales han captado la atención tras contratar a Bauer, ganador del Cy Young con los Rojos de Cincinnati en la Liga Nacional de las Grandes Ligas en 2020, cuando fue líder en efectividad con 1.73.

En la campaña de 2021 de las Grandes Ligas, cuando lanzaba para los Dodgers de Los Ángeles, el derecho fue acusado de agresión sexual por una mujer y, aunque alegó que los encuentros fueron consensuados, la MLB lo suspendió para un total de 194 partidos tras la intervención de un juez independiente.

Bauer no lanzó durante 2022 y los Dodgers lo dejaron en libertad. Con las puertas de las Grandes Ligas cerradas, el lanzador comenzó una segunda etapa de su carrera fuera del circuito estadounidense, recalando en Japón, ligas independientes en Estados Unidos y México.

Otras estrellas

El torneo cuenta con jugadores de probada efectividad en la liga como Junior Lake, Erik González, Esmil Rogers, Yamaico Navarro, Kelvin Gutiérrez y Franchy Cordero, por los Leones, así como Cristhian Adames, Emilio Bonifacio, Gustavo Núñez y Mel Rojas Jr., por los Tigres.

Las Águilas presentan en el terreno a elementos como el lanzador cubanoestadounidense J.C. Escarra y los dominicanos Christopher Morel, Adalberto Mondesí y Steward Berroa.

Los Gigantes contarán con jugadores de la talla de Marcell Ozuna, un extoletero que fue un jugador estelar con los Bravos de Atlanta. También, con el parador en corto Emil Morales, de 20 años, el cuarto novato con mayor proyección en la organización de los Dodgers de Los Ángeles.

Bryan De la Cruz, Jugador Más Valioso de la temporada pasada, es una de los principales artilleros de los Toros del Este, que también tienen sus filas a Eloy Jiménez, Gilberto Celestino y Zoilo Almonte, todos con experiencia estelar en la MLB.

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