Los Guardianes de Cleveland derrotaron este jueves a los Rays de Tampa Bay por 3-2 en el tercer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, gracias al cuadrangular de dos carreras de Petey Halpin y al trabajo combinado de sus lanzadores.

Junior Caminero, de Tampa Bay, se fue de 4-0 y recibió cuatro ponches. José Ramírez, de Cleveland, fue puesto out en un intento de robo de segunda base. No sobresalió ofensivamente en las jugadas destacadas del encuentro.

El abridor Gavin Williams ponchó a nueve bateadores en cinco entradas, en las que permitió dos carreras, dos imparables y una base por bolas.

El relevo completó la labor para limitar a Tampa Bay a tres hits y preservar la victoria en Cleveland.

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Los Guardianes tomaron la delantera en la segunda entrada, cuando Nathaniel Lowe conectó un doble productor que permitió anotar a Jo Adell.

Sin embargo, los Rays respondieron en el cuarto episodio. Yandy Díaz abrió con un doble y, después de dos ponches de Williams, Chandler Simpson conectó un triple de dos carreras que puso a Tampa Bay arriba 2-1.

La respuesta de Cleveland llegó en la parte baja de la quinta entrada. Patrick Bailey alcanzó la base con un batazo dentro del cuadro y Halpin conectó un jonrón de dos carreras ante Griffin Jax para devolverle la ventaja a los Guardianes, que ya no volvieron a cederla.

El relevo de Cleveland mantuvo la diferencia. Daniel Espino, Erik Sabrowski y Hunter Gaddis contribuyeron a contener la ofensiva rival, mientras que Cade Smith retiró los últimos cuatro outs para asegurar la victoria y conseguir su segundo salvamento de la serie.

Con este resultado, Cleveland toma ventaja de 2-1 en una serie al mejor de siete partidos. El cuarto encuentro está programado para este viernes 16 de octubre, nuevamente en Cleveland.

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