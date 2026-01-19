Los Toros del Este ganaron hoy 7-8 a las Águilas Cibaeñas y con ello el derecho a enfrentar a los Leones del Escogido en la final del béisbol invernal dominicano, una definición que será inédita ya que por primera vez estos dos conjuntos se verán las caras en la lucha por el cetro de campeones.
Con dos outs y con las bases llenas, Jeimer Candelario apeló a su paciencia y experiencia de Grandes Ligas para tomar un boleto que trajo desde la tercera la carrera de la victoria.
A casa llena en el estadio Francisco Micheli de La Romana, este juego fue programado en sustitución del partido del pasado viernes 16, anulado tras una protesta de los Toros del Este por irregularidades en la inscripción de jugadores importados por el equipo cibaeño.
Esta noche ambos equipos mostraron un nivel muy parejo y mantuvieron la emoción de los aficionados hasta las últimas entradas.
