Los Toros del Este ganaron hoy 7-8 a las Águilas Cibaeñas y con ello el derecho a enfrentar a los Leones del Escogido en la final del béisbol invernal dominicano, una definición que será inédita ya que por primera vez estos dos conjuntos se verán las caras en la lucha por el cetro de campeones.

Con dos outs y con las bases llenas, Jeimer Candelario apeló a su paciencia y experiencia de Grandes Ligas para tomar un boleto que trajo desde la tercera la carrera de la victoria.

A casa llena en el estadio Francisco Micheli de La Romana, este juego fue programado en sustitución del partido del pasado viernes 16, anulado tras una protesta de los Toros del Este por irregularidades en la inscripción de jugadores importados por el equipo cibaeño.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Esta noche ambos equipos mostraron un nivel muy parejo y mantuvieron la emoción de los aficionados hasta las últimas entradas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más