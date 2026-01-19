LIDOM: Águilas Cibaeñas confirman jugarán esta noche ante Toros del Este

Las Águilas Cibaeñas acataron la decisión de laLiga de Béisbol Profesional Dominicano (LIDOM) de anular el juego del viernes que por la semifinal del béisbol invernal dominicano ganaron 6-2 a los Toros del Este y lo volverán a jugar esta noche a partir de las 7:30 PM en La Romana.

Una reunión de la LIDOM celebrada este lunes con la presencia de representantes de los seis equipos del torneo concluyó con la validación del argumento de que hubo violación de normas por parte de las Águilas al inscribir en el roster de ese día nueve de un máximo de ocho importados permitidos, con lo que se desechó la defensa aguilucha de que solo jugaron seis.

Si las Águilas logran ganar el juego de esta noche empatarán con los Toros en la tabla de posiciones y en ese caso deberán ambas novenas disputar un partido de desempate mañana martes.

Tabla de posiciones LIDOM

El partido del martes no será necesario si los Toros se imponen este lunes, porque con un triunfo asegurarán ser los rivales de los Leones del Escogido en la final de la LIDOM.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El presidente de las Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued, previó que los amarillos saldrán victoriosos.

“Damos la apertura a lo que va a hacer un inicio de una miniserie que comienza hoy y que mañana será el juego decisivo, porque las Águilas ganaran esta noche”, enfatizó García Sued.

Reveló que varios jugadores están en desacuerdo con la decisión de la LIDOM, pero que la directiva aguilucha optó por acatarla.

"Como parte de una franquicia y de la liga debemos respetar las decisiones que emanan de adentro", declaró.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más