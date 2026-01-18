La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) anunció este domingo la anulación del partido celebrado el viernes 16 de enero de 2026 entre los Toros del Este y las Águilas Cibaeñas en el Estadio Francisco Micheli de La Romana, luego de acoger formalmente una protesta presentada por los Toros por una supuesta violación al reglamento de conformación de roster.

Según la resolución oficial, la protesta fue elevada dentro del tiempo reglamentario durante el juego y cumplió con los requisitos formales para ser admitida.

Tras evaluar el caso y escuchar la defensa de las Águilas Cibaeñas, la presidencia de LIDOM concluyó que el conjunto cibaeño inscribió nueve jugadores importados en su roster para ese encuentro, excediendo el límite permitido de ocho extranjeros por juego establecido en el reglamento. Esta infracción fue considerada suficiente para anular el resultado, aunque no para confiscar el partido administrativamente.

La anulación implica que el resultado (una victoria 6‑2 originalmente para las Águilas) queda sin efecto para la tabla de posiciones y las estadísticas oficiales. La decisión también indica que, si fuese necesario para definir posiciones en la clasificación, el partido deberá jugarse nuevamente en la misma sede y horario, posiblemente el lunes 19 de enero de 2026.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más