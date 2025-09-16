Las vigentes campeonas del año pasado, las Reinas del Caribe, comenzaron con buen pie la defensa del título al vencer de manera convincente 3-0 (25-16, 25-23 y 25-20) al sexteto de Cuba, en el inicio del Final Six Femenino NORCECA 2025, que se inauguró este lunes en Guadalajara, México.

Las dominicanas, que tienen un equipo totalmente renovado, se enfrentarán este martes a Puerto Rico a las 8:00 de la noche (hora dominicana).

El ataque de las triunfadoras fue liderado por Alondra Tapia y Madeline Guillén, quienes anotaron 19 y 15 puntos, respectivamente, mientras que Flor Terrero y Samaret Caraballo aportaron ocho puntos cada una.

Por Cuba, la mejor fue Dezirett Mudan, quien anotó nueve puntos.

Las estadísticas reflejaron que las criollas tuvieron 38-26 en el ataque y en los bloqueos 12-6 a favor de las criollas. En los saques, Cuba dominó 9-3.

En el primer set, las dominicanas con buenos ataques de Alondra Tapia y excelentes bloqueos, pararon en seco a la ofensiva de Cuba, que no encontró como detener a sus contrarias.

El partido en un momento se puso 16-10 y ataques de Alondra Tapia, Samaret Caraballo y las centrales, Geraldine González y Flor Terrero, llevaron el games a 20-12.

Los sets dos y tres fueron un tanto reñidos, sin embargo, las ganadoras con buenos remates de Madeline Guillén, de la central, Flor Torrero y Alondra Tapia, lograron detener a las cubanas. El equipo dominicano cuenta con el apoyo del Ministerio de Deportes y de Farmacias GBC.

Esta es la quinta edición de este prestigioso torneo, que forma parte del proceso de clasificación para la Copa Panamericana Femenina NORCECA 2026 y el Campeonato Continental Femenino NORCECA 2026.

República Dominicana está en Guadalajara como campeona defensora, tras conquistar el título en tres ocasiones (2021, 2022, 2024). Estados Unidos fue el ganador en 2023.

El formato de competencia incluye una fase preliminar que se inició este lunes de todos contra todos, en la que los cuatro mejores equipos avanzan a las semifinales cruzadas (2o vs 3o y 1o vs 4o) el 20 de septiembre.

Los equipos que terminen en quinto y sexto lugar se enfrentarán en la jornada final para definir su posición, seguido por los partidos por las medallas de bronce y oro.

Los seis equipos participantes son: el país anfitrión México, así como Canadá, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos.