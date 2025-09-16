El Unicaja llegó este lunes a primera hora de la tarde a Singapur, tras 18 horas de trayecto y después de que saliera el domingo desde Málaga con una escala en Estambul, para defender entre este jueves y el domingo el título de la Copa Intercontinental FIBA logrado el pasado año en ese mismo país del sudeste asiático.

La expedición cajista, compuesta por catorce jugadores, técnicos, directivos y patrocinadores, partió en la tarde del domingo hasta la ciudad turca, donde hizo una escala de un par de horas y continuó el viaje hasta esa isla asiática, con una diferencia de 6 horas más con respecto a España y a la que llegó alrededor de las 13.00 hora peninsular española.

Tras el largo viaje, los jugadores del equipo malagueño y el cuerpo técnico encabezado por Ibon Navarro se desplazaron tras recoger sus enseres al hotel de concentración, el Pan Pacific de Singapur, dispuesto por la organización para los seis equipos participantes en la Copa Intercontinental, con el objetivo de aclimatarse al nuevo horario, informó el club.

El primer partido del Unicaja se disputará el jueves a las 14.00 hora peninsular española ante el Alahli SC de Libia, para el que comenzará los entrenamientos este martes, cuando pisará por primera vez la cancha del Palacio Singapore Sports Hub, sede de la competición y donde el conjunto andaluz levantó el título de la Intercontinental la temporada pasada.

Ibon Navarro se ha llevado a Singapur a catorce jugadores: los bases Alberto Díaz, Manu Trujillo y los estadounidenses Xavier Castañeda y Kendrick Perry; el escolta estadounidense nacionalizado belga Tyler Kalinoski; los aleros Jonathan Barreiro, el bosnio Nihad Djedovic y el dominicano Chris Duarte; los ala-pívots Tyson Pérez, el francés Killian Tillie, el bosnio Emir Sulejmanovic y el estadounidense James Webb III; y como pívots su compatriota David Kravish y el polaco Olek Balcerowski.

El Unicaja se enfrentará en el grupo A este jueves al Alahli SC libio y el viernes al Utsonomiya Brex de Japón, con el mismo horario, y, en el caso de que acabe primero, disputará la final el domingo (13.00) contra el campeón del otro grupo, formado por el Flamengo brasileño, el Illawarra Hawks australiano y el NBA G League United estadounidense.

