Las Águilas vencen a Tigres en entradas extras con un Adael Amador que responde

Amador conectó un lanzamiento del cerrador Jean Carlos Mejía para lograr un imparable por el medio del terreno, con dos outs, para llevar al plato las carreras que definieron la victoria de las Águilas (15-3) en su visita al estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

José Clase produjo dos vueltas, Ezequiel Durán anotó e impulsó una carrera, mientras que Emmanuel Rodríguez, Ángel Genao, Wilmer Difó, Alberto Rodríguez y Juan Lagares anotaron en una oportunidad por los cibaeños.

La victoria fue a parar a la cuenta de Jeurys Familia, quien dejó escapar el salvamento al permitir dos anotaciones en la novena entrada.

El rescate fue para Jonathan Hernández, quien completó la décima sin permitir anotaciones.

Luis Campusano pegó un jonrón de dos carreras, Ángel Ortiz impulsó una vuelta y Cristhian Adames sumó una anotación para los Tigres, quienes nuevamente presentaron problemas para responder con corredores en posición anotadora terminando el encuentro de 11-0 en esa situación.

TOROS 8-4 LEONES

Gilberto Celestino conectó cuatro imparables en cinco visitas al plato y anotó tres carreras, mientras que Bryan de la Cruz sacó la pelota del parque y remolcó tres vueltas para que los Toros del Este vencieran por paliza a los Leones del Escogido.

Denzer Guzmán también mandó la pelota por encima de la pared del estadio Francisco Micheli, de La Romana (este), por los Toros, quienes se mantienen firmes en la segunda posición del torneo de béisbol invernal dominicano.

Chester Pimentel retiró el único bateador que enfrentó para quedarse con la victoria para los dirigidos por Carlos Estévez.

Erik González y Héctor Rodríguez anotaron y remolcaron una carrera cada uno para destacarse en el ataque de los Leones, quienes, con esta derrota, su segunda consecutiva, continúan en el quinto puesto, fuera de los puestos de clasificación a la postemporada.

El estadounidense Trevor Kelley fue atacado con tres anotadas en un tercio de entrada y perdió el partido por los escarlatas.

GIGANTES 1-6 ESTRELLAS

Josh Lester y José Tena mandaron la pelota más allá de los límites del terreno del estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste), para respaldar la labor de Oscar de la Cruz, quien tiró cinco episodios de apenas dos indiscutibles y tres ponches para que las Estrellas Orientales se impusieran a los Gigantes del Cibao.

Ángel Martínez pisó el plato en dos ocasiones, Vidal Bruján y Raimel Tapia sumaron una impulsada, en tanto que Robinson Canó agregó una anotada para las Estrellas, quienes ascendieron al tercer escalón en la tabla de posiciones.

Diego Hernández remolcó a Julio Carrera con la única anotación en el juego para los Gigantes, quienes ostentan el peor registro entre los seis equipos que actúan en el campeonato local.

El norteamericano Daniel Mengden permitió dos carreras en cinco capítulos y perdió el juego por los potros.

Para este martes los Tigres reciben a los Gigantes en Santo Domingo, en tanto que las Águilas recibirán a los Toros del Este en Santiago (norte) y las Estrellas jugarán con los Leones en San Pedro de Macorís (este).