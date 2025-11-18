El equipo que el pasado curso dirigía Alberto Toril vio cortada su marcha en seco ante las 'gunners', que remontaron en el Emirates el 2-0 con el que acudía el cuadro madridista. Un 3-0, con un doblete de Alessia Russo y un tanto de Mariona Caldentey, cercenó su sueño y relanzó el proyecto londinense hasta coronarse en Lisboa ante el Barcelona.

Esta vez, con Meadow Park como escenario, las pupilas de Pau Quesada llegan con el sinsabor de la derrota en el 'clásico' ante el Barça en el Olímpico de Montjuic (4-0), un partido que tuvo sus dosis de polémica y en el que el conjunto blanco malogró clamorosas ocasiones, entre ellas un penalti lanzado por la escocesa Caroline Weir, que fue la jugadora que, sobre la campana, salvó el empate en el Alfredo di Stéfano ante el París FC (1-1).

Esas tablas impidieron al Real Madrid prolongar su pleno de triunfos, pero evitar la derrota en un encuentro que se le enredó más de la cuenta le permitió mantenerse entre los aspirantes a continuar en liza en este nuevo formato de la Champions. Es quinto con siete puntos, los mismos que el Chelsea, y a dos de Barcelona, Lyon y Manchester United.

Tanto en ese partido como en el 'clásico' el equipo de Quesada pecó de falta de pegada, de desaprovechar importantes opciones ante las porterías rivales. Encontrar el acierto ante el Arsenal pasa por ser una de las claves para volver con algo positivo a Madrid, sin olvidar el trabajo atrás para contener las presumibles acometidas y la velocidad del conjunto 'gunner' con toda la artillería ofensiva que presenta. Está capacitado, no obstante, para conseguirlo, como demostró con su triunfo en el feudo del PSG (1-2).

Para el cuadro de Renee Slegers también es una oportunidad para redimirse después de empezar esta Champions con dos derrotas, ante el Lyon y el Bayern Múnich, y una victoria contra el Benfica, y de enlazar en la Superliga inglesa dos empates en sus dos últimos encuentros ante Chelsea y Tottenham.

Estos dos empates han relegado al Arsenal a una cuarta posición, a ocho puntos del líder, el Manchester City, lo que complica mucho sus opciones de conquistar este título por primera vez después de seis años.

La falta de la capitana Leah Williamson en el centro de la defensa, después de romperse el ligamento cruzado anterior en abril, está penalizando a las 'Gunners', que han encajado en seis de sus últimos nueve partidos.

La mejor noticia para Sleegers es que Alessia Russo no pierde el olfato goleador. La internacional con Inglaterra sale a un gol cada dos partidos, con cuatro tantos en la competición doméstica y dos en esta Champions League.

Su compañera en ataque, Stina Blackstenius, aún no se ha estrenado en Europa, mientras que Mariona Caldentey, que el año pasado hizo ocho dianas en Champions, este año solo ha marcado un tanto en la competición.