COLIMDO.- José Mera, jefe de misión de la delegación dominicana que competirá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, presentó el calendario de competencias a las diferentes federaciones nacionales que tomarán parte en la justa multideportiva.

Mera adelantó que durante las próximas semanas la Jefatura de Misión estará visitando cada una de las federaciones para reunirse con los diferentes directores técnicos y tener reportes de cómo va la preparación de sus atletas.

“Para la Jefatura de Misión es un gran desafío poder estar en cada competencia, ya que tendremos momentos en que habrá una alta cantidad de dominicanos accionando al mismo tiempo en diferentes sedes”, indicó.

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Mera también habló de los diferentes escenarios, así como la cantidad de pruebas que se realizarán.

Señaló que desde diciembre han estado trabajando en la inscripción de atletas, (proceso que culmina el 20 de mayo) y que desde entonces han tenido intercambio de impresiones y recepción de valiosas informaciones para la conformación de la delegación.

El secretario general del COD, Luis Chanlatte, valoró positivamente el esquema de trabajo que ha estado desarrollando la Jefatura de Misión e indicó que cada una de las federaciones tiene una gran responsabilidad.

“Esta es la Jefatura de Misión más amplia que hemos tenido, la cual está haciendo una labor encomiable. Se están realizando cosas excepcionales que se tendrán que tomar en cuenta para las futuras jefaturas”, manifestó Chanlatte.

A Mera y Chanlatte le acompañaron en la mesa principal, los subjefes de misión José Luis Ramírez “Borola” y Víctor Tejeda, así como la integrante de comité ejecutivo del COD, Irina Pérez, y el director técnico del COD, Juan Antonio Febles Dalmasí.

Santo Domingo 2026 y el Mundial de Fútbol 2026

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tienen una superposición significativa en las fechas con el calendario final del Mundial de Fútbol FIFA 2026, aunque el torneo de fútbol específico de los Juegos se jugará en fechas distintas para evitar el conflicto directo con la gran final.

Aquí están los detalles clave:

Mundial de Fútbol FIFA 2026: Se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana.

¿Cómo es el choque de fechas?

Aunque los Juegos comienzan poco después de que termina el Mundial, el mayor conflicto es de atención mediática y de los calendarios de preparación de las selecciones absolutas.

Sin embargo, el torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos está programado para una etapa específica.

Torneo de Fútbol Masculino (Sub-21): Se desarrollará del 24 de junio al 4 de julio de 2026 en sedes como Santiago, Moca y La Vega.

Fase de Grupos de Fútbol: 24, 26 y 28 de junio.

Final de Fútbol: 4 de julio.

Implicaciones:El fútbol de los Juegos Centroamericanos se juega durante el Mundial de la FIFA, pero no el mismo día de la final.

Al ser un torneo masculino Sub-21, no choca directamente con la participación de las estrellas de selecciones absolutas de la región que estén en el Mundial.

El ambiente deportivo caribeño estará saturado por la final del Mundial (19 de julio) y el inicio inmediato de los Juegos (24 de julio).