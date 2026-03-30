Los Kane County Cougars estadounidenses batearon este domingo 12 imparables, entre ellos 2 cuadrangulares para derrotar por 7-3 a los Diablos Rojos mexicanos y arrebatarles el título de la Liga de Campeones de Béisbol de las Américas.

Vencedores de los campeones de México por 14-7 en la fase regular, los Cougars se confirmaron como el mejor equipo al combinar su buen ataque con un dominio de sus lanzadores.

Los Cougars tomaron ventaja en el primer episodio con cuadrangular de Thomas Dillon y los Diablos Rojos empataron en el quinto, cuando el dominicano Bryan González sacó la pelota del cuadro.

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Detalles clave del torneo

La Liga de Campeones de Béisbol de las Américas (Baseball Champions League Americas o BCL Americas) es el primer torneo internacional de clubes de béisbol a nivel mundial de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).

A diferencia de la Serie del Caribe (que reúne a ligas invernales), este torneo reúne a los equipos campeones de las ligas de verano y ligas profesionales asociadas de distintos países del continente.

Formato: Se juega bajo un sistema de grupos (round-robin) seguido de una fase de eliminación directa (semifinales y final).

Participantes habituales: Clubes campeones de ligas de México (LMB), Cuba (Serie Nacional), Estados Unidos (American Association – liga socia de MLB), Colombia , Panamá , Puerto Rico , Nicaragua y Curazao .

Organización: Es un proyecto impulsado por la WBSC y la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con el objetivo de expandirse a ediciones en Asia y Europa para eventualmente coronar a un "Campeón de Campeones" mundial.

En el sexto capítulo el equipo estadounidense explotó a la ofensiva ante el relevista Justin Courtney y anotó seis veces, dos por jonrón del venezolano Claudio Finol, dos por sencillos impulsores de Dillon y Josh Rewaldt, una por doble de Elvis Peralta y una por error del lanzador.

Los mexicanos descontaron una carrera en el séptimo al combinar bases por bolas a Bryan González y Carlos Sepúlveda, con un doble productor de José Marmolejos.

Con un triple de Francisco Mejía y un sencillo de Río Ruiz, los Diablos se acercaron 7-3 en la octava entrada.

Por los estadounidenses, Thomas Dillon bateó de 4-2 con jonrón y dos carreras impulsadas; por los Diablos, Río Ruiz bateó de 4-2 con una carrera empujada.

El juego lo ganó el relevista Art Warren, con una carrera, un hit dos bases por bolas y dos ponches en dos tercios de entrada trabajados, y lo perdió Courtney, quien admitió las seis anotaciones de la sexta entrada.

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