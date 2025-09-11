La carrera de jonrones entre los dominicanos en las Grandes Ligas sigue encendida luego de que los punteros, Junior Caminero y Juan Soto, dispararan sendos cuadrangulares en sus respectivos partidos, auqnue el HR de Geraldo Perdomo resultó definitivo para su equipo.

Diamondbacks 5-3 Gigantes

Los Diamondbacks de Arizona se mantuvieron en la pelea por el comodín de la Liga Nacional al derrotar a los Gigantes de San Francisco este miércoles en el Oracle Park (San Francisco), en un juego donde el dominicano Geraldo Perdomo conectó jonrón en la primera entrada.

Perdomo, de 25 años, llegó a 18 cuadrangulares en la temporada 2025 con 93 carreras impulsadas.

"Es una gran victoria para el equipo", dijo Perdomo al finalizar el partido. "Hemos jugado muy bien en defensa, el ataque también estuvo en un buen día y el relevo a la altura".

"La clave del partido fue nuestro trabajo defensivo, hablé con mis compañeros y les recordé todo el trabajo que hemos hecho en los días de entrenamiento, estoy muy orgulloso".

Los Diamondbacks se mantienen a cuatro juegos de los Mets de Nueva York en el último cupo de clasificación por medio del comodín, el triunfo de este día les permite acortar distancias con los Gigantes, que se ubican a dos juegos y medio de los Metropolitanos.

Mets 11-3 Filis

Juan Soto concluyó con una actuación de 5-3 con dos anotadas y una remolcada en la derrota de los Mets ante los Filis de Filadelfia.

El jonrón de Soto llegó en la octava entrada para acercar a los Mets 9-2.

Antes, en la primera entrada, Soto consiguió su base número 31 de la temporada, al estafarse la segunda base. Además ligó su doble número 18.

Chicago 6-5 Rays

Junior Caminero prosigue con su campaña de ensueño y esta vez empalmó su tetrabases número 42 en la derrota 6-5 de su equipo, los Tampa Bay Rays, ante los Chicago White Sox.

Junior Caminero pegó su jonrón de dos carreras en la parte alta del quinto episodio, para acercar a su equipo 6-4 en el marcador.

Rangers 6-3 Cerveceros

Por otra parte, los Rangers de Texas sorprendieron al barrer la serie frente a los Cerveceros de Milwaukee con una victoria 6×3.

Con este triunfo, los Rangers se ponen a un juego del último puesto de clasificación por el comodín con 77 victorias y 70 tropiezos.

El venezolano Jackson Chourio conectó su jonrón 20 de la temporada y le dio una ventaja de dos carreras en las primera entrada a Milwaukee, pero no fue suficiente para asegurar la victoria.

Chourio alcanzó los 20 jonrones en sus dos temporadas en las Grandes Ligas y quedó a uno de igualar los 21 de la temporada 2024 como su mejor marca personal.

Angelinos 4-3 Mellizos

En otro resultado, el experimentado Mike Trout impulsó dos carreras en la victoria de los Angelinos de Los Ángeles sobre los Mellizos de Minesota.

Trout, de 34 años y tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso, llegó a 1.011 carreras impulsadas en su carrera y se mantiene a dos cuadrangulares de los 400 desde su debut en el 2011.

Atléticos 5-4 Medias Rojas

Los Atléticos dejaron en el terreno a los Medias Rojas de Boston con un batazo de Lawrence Butler que decretó el resultado definitivo en la parte baja de la novena entrada.

El cubano Aroldis Chapman (4-3) ingresó para mantener el empate y terminó sufriendo su tercera victoria de la temporada al permitir dos hits y una carrera.

Pese a la derrota, Boston se mantiene con una ventaja de cuatro juegos sobre los Rangers de Texas en la lucha por el comodín.

Los Rojos 2-1 Padres

Los Rojos de Cincinnati dieron un paso importante en su lucha por la postemporada al vencer 2×1 a los Padres de San Diego.

Los dominicanos Elly De La Cruz y Miguel Andujar impulsaron las carreras de la victoria en la parte alta de la octava entrada.

Cincinnati quedó a dos juegos del último cupo de clasificación por el comodín en la Liga Nacional y desplazó a los Gigantes de San Francisco en el cuarto puesto.

La única carrera de San Diego llegó en la quinta entrada, un jonrón solitario de Fernando Tatis Jr. (21).

Tigres 11-1 Yanquis

El venezolano Gleyber Torres impulsó tres carreras en la victoria 11×1 de los Tigres de Detroit sobre los Yanquis de Nueva York.

Torres, quien disputó su primera temporada con los Tigres después de siete consecutivas con los Yanquis, quedó a siete hits de los 1.000 en su carrera.

Detroit le cambió el rumbo al partido anotando cinco carreras en la octava entrada y tres en la novena.

Dodgers 9-0 Rockies

En el cierre de la jornada, los Dodgers de Los Ángeles blanquearon a los Rockies de Colorado en Dodger Stadium (Los Ángeles).

Mookie Betts tuvo una jornada de cinco carreras impulsadas, incluido un Grand Slam en la parte baja de la octava entrada.

Combinado con la derrota de San Diego, el cuadro angelino extiende a tres juegos la ventaja en el liderato de la división Oeste en la Liga Nacional.

